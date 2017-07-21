Константин Эрнст женился на молодой модели

Семейное положение Константина Эрнста изменилось. Генеральный директор "Первого канала" женился на 29-летней модели Софье Заике.

Константин Эрнст и Софья Заика поженились без лишней помпы. Более того, о скромной, по-настоящему семейной церемонии до сих пор никто не знал, передает InStyle. Тем не менее, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Софья поменяла свою фамилию на мужинину (оставив девичью в скобках рядом). Отметим, что полтора месяца назад у Софьи и Константина родилась вторая дочь (старшая девочка появилась на свет в 2016 году).

Напомним, о первой беременности избранницы Эрнста стало известно осенью 2015 года. Тогда светские хроникеры заметили Заику на Fashion's Night Out – 2015 и назвали ее интересное положение главной сенсацией телесезона. Тогда сообщалось, будто Софья находилась на третьем месяце беременности.

Ранее, появляясь в публичных местах, Константин и его зазноба не сдерживали своих чувств друг к другу. Однако официально об отношениях не заявляли. Тот факт, что прежняя спутница жизни знаменитого продюсера – Лариса Синельщикова – уже не актуальна, стал очевиден относительно недавно.

По информации некоторых СМИ, Софья – дочь банкира из Санкт-Петербурга, главы московского представительства ABLV Павла Заики. Примечательно, что отец девушки на два года моложе Эрнста. Софья стала известна работой в компании дизайнера Ульяны Сергеенко и многочисленными светскими выходами. В 2014 году девушка поступила в Школу-студию МХТ на курс Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова.

Публикация от Sofya Ernst (Zaika) (@sofyapavlovna) Май 2 2017 в 11:59 PDT

По слухам, именно Заика поддерживала Эрнста в один из самых судьбоносных моментов его карьеры – во время подготовки к церемонии открытия Олимпиады. В те дни Константин представлял Софью как свою личную помощницу, не отходившую от него ни на шаг. В более неформальной обстановке Заика нежно обнимала возлюбленного, осыпая его многочисленными поцелуями и поглаживая по лицу, а Константин кормил любимую из своей тарелки.