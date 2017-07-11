Состояние автора хита "Белая стрекоза любви" вызывает тревогу

В свое время без песни "Белая стрекоза любви" не обходилась ни одна тусовка. Несчитаное количество пародий и ремиксов было сделано на композицию слегка "фриковатого" застенчивого парня. Слава Воронова утихла, но о нем продолжают говорить, только теперь – все больше с беспокойством. Всему виной странные видеоролики, которые он выкладывает на своем YouTube-канале.

Младший сын преподавателя Международного университета природы, общества и человека "Дубна" Николай Воронов проснулся знаменитым на волне успеха песни "Белая стрекоза любви". Девять лет назад эта композиция взорвала все танцполы страны, а культовый клуб "Солянка" не вмещал желающих услышать хит вживую.

Воронова звали на телешоу, а СМИ выстраивались в очередь, чтобы взять интервью у молодого экстравагантного музыканта. Но после легендарной песни автор так и не создал новые шлягеры. Ажиотаж вокруг него стал утихать, а сам Николай ушел в тень и начал вести YouTube-канал.

Сейчас интернет-пользователи всерьез озадачены психическим состоянием некогда известного певца, адекватность которого у многих вызывает сомнения. Дело в том, что видео Николая содержат ненормативную лексику и будто демонстрируют вызов здравому смыслу. Dni.Ru решили лично разобраться, что же происходит с молодым исполнителем. В откровенной беседе музыкант пояснил столь странное поведение.

"Я сменил образ, потому что меня не устраивает та претензия ко всем, которая предъявлена нашими так называемыми звездами, считающим себя выше простых людей. Звезд не существует. У нас живет один лишь принцип: "Не так важен гений твой, как то, насколько ты карьерная лошадка". Меня ужасно это бесит. А что тогда говорить о Пушкине, о Достоевском, которые физически мертвы? Как к ним относиться? Никакой радикальной смены образа не произошло. Это всего лишь небольшая перемена, связанная с тем, что я хочу помочь человечеству осознать эту глобальную проблему. Мне пытаются навязать болезнь, но в моем лице болезнь диагностируют у всего человечества. Кто-то поверил в это и умер, а я не умру. Я тут. Меня можно правильно понять только в том случает, если полностью отделиться от меня и рассматривать в более массовом смысле, с позиции общества в целом, а не его части. Я никогда не любил себя и не интересовался собой. Я люблю других", – рассказал Воронов.

Чтобы окончательно развеять слухи о душевном заболевании музыканта, Dni.Ru попросили врача-психотерапевта Виталия Кекуха дать разъяснения по поводу поведения Николая. "Я могу предположить, что проблема заключается в следующем: либо что-то произошло при беременности мамы Николая, например, интоксикация; либо была получена травма во время родов, асфиксия или защемление нерва. Вы же знаете, какие у нас акушеры – потянули за голову, защемили нерв. На лице у Коли видны эти последствия. С психикой у него все нормально. А столь вызывающее поведение – это компенсация за внешнюю физическую особенность. Это чувствуется в его мимике. Но он молодец, вовремя понял, как пользоваться своими недостатками", – отметил специалист.

По словам матери Воронова, молодой человек пишет музыку с трех лет. Когда ему было пять, начал учиться игре на фортепиано в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных. Свой первый концерт Николай провел в Дубне. В 2008 году поступил на первый курс композиторского отделения Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Как вспоминает Николай, он занялся попсой, когда отец подарил ему синтезатор. Первые три песни, которые он сочинил, назывались (в хронологическом порядке) "Я жду тебя", "Люди, которые сразу" и "Белая стрекоза любви". В 2008 году автор предсказал: "Стрекоза" "станет его хитом". Так и случилось.