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Наталья Штурм с голой грудью распугала испанцев на пляже

Наталья Штурм. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Звезда 90-х Наталья Штурм продемонстрировала в Instagram роскошную грудь. Исполнительница находится на курорте, где в один из дней преодолела стыд и легла загорать топлес.
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По словам артистки, едва она нашла в себе смелость обнажиться, как внезапно пляж опустел. Штурм даже забеспокоилась, уж не распугала ли она мужчин-иностранцев.

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Наталья поделилась своим откровенным селфи в микроблоге и поинтересовалась у подписчиков, все ли нормально с ее прелестями.

"По многочисленным просьбам сегодня я решила позагорать #топлес Через час я осталась на берегу одна – женщины увели своих испанцев). Я что, такая страшная?" – недоумевает Штурм, сопроводившая свою запись хештегом #испугались.

Люди поспешили успокоить засомневавшуюся в собственной привлекательности звезду. "Крутая", "Красотаааааа", "Наталья. С ума сойти)", "Вот это я понимаю!!! Роскошная и обворожительная, и сексуальная красавица", "Знай наших!!!" – принялись восторгаться пользователи Сети, оценившие и объем, и форму внушительного бюста артистки.

Наталья Штурм. Скриншот instagram.com/nataliashturm

Днем ранее Штурм призналась друзьям в Сети, что ей неловко оголяться на пляже. "Открыла купальный сезон). Водичка тепленькая, только я стесняюсь загорать #топлес . Мне кажется, что все смотрят👀", – отметила Наталья. Видимо, исполнительнице хита "Школьный роман" хватило одного дня, чтобы покончить с комплексами.

Автор: Иннокентий Звездинский6 июня 2017, 21:51
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