Супруга Джорджа Клуни родила двойню

Супруга звезды Голливуда Джорджа Клуни Амаль родила 6 июня двойню – девочку и мальчика. Счастливые родители уже сообщили общественности имена близнецов.

Как сообщило агентство Press Association (PA) со ссылкой на пресс-агента пары, наследницу 56-летнего актера и его 39-летней супруги назвали Эллой, а сына – Александром.

"Мы безумно счастливы и удивлены. Для нас это будет большое приключение", – сияя от радости, ранее сообщил в интервью Джордж Клуни.

По словам голливудского красавца, друзья, едва узнав о беременности Амаль, оказали ему "поддержку", а также осыпали шутками. В частности, приятели смеялись над возрастом будущего папаши.

Ходили слухи, что в последние месяцы беременности Клуни и его благоверная спали в разных комнатах. "Он храпит как монстр. Особенно если махнет перед сном пару стопок текилы. При этом она встает чуть ли не каждый час, чтобы воспользоваться дамской комнатой", – рассказали репортерам в близком окружении семейства.

Публикация от Runway Town (@runwaytown) Июн 6 2017 в 9:53 PDT

Напомним, Джордж и его избранница, британский адвокат ливанского происхождения Амаль Аламуддин, поженились в Венеции в сентябре 2014 года. Но супругам было мало трехдневного гулянья в этом городе.

Влюбленные поженились во второй раз, выбрав для церемонии деревню Джерардс-Кросс. Именно в этом месте родилась и провела детство невеста. Амаль и Джордж устроили праздник без звездных гостей и караулящих у входа толп папарацци, только для самых близких друзей и членов семьи.