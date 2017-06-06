Супруга Джорджа Клуни родила двойню
Как сообщило агентство Press Association (PA) со ссылкой на пресс-агента пары, наследницу 56-летнего актера и его 39-летней супруги назвали Эллой, а сына – Александром.
"Мы безумно счастливы и удивлены. Для нас это будет большое приключение", – сияя от радости, ранее сообщил в интервью Джордж Клуни.
По словам голливудского красавца, друзья, едва узнав о беременности Амаль, оказали ему "поддержку", а также осыпали шутками. В частности, приятели смеялись над возрастом будущего папаши.
Ходили слухи, что в последние месяцы беременности Клуни и его благоверная спали в разных комнатах. "Он храпит как монстр. Особенно если махнет перед сном пару стопок текилы. При этом она встает чуть ли не каждый час, чтобы воспользоваться дамской комнатой", – рассказали репортерам в близком окружении семейства.
Напомним, Джордж и его избранница, британский адвокат ливанского происхождения Амаль Аламуддин, поженились в Венеции в сентябре 2014 года. Но супругам было мало трехдневного гулянья в этом городе.
Влюбленные поженились во второй раз, выбрав для церемонии деревню Джерардс-Кросс. Именно в этом месте родилась и провела детство невеста. Амаль и Джордж устроили праздник без звездных гостей и караулящих у входа толп папарацци, только для самых близких друзей и членов семьи.
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