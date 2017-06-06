Заболевший Андрей Губин: Мне подписан смертный приговор

Некогда популярный певец Андрей Губин, имеющий серьезные проблемы со здоровьем, стал героем ток-шоу "Прямой эфир". Певец заявил, что его хотят убить и в качестве примера привел жуткую аварию, которую, по его словам, могли подстроить.

Андрей давно уже пропал из светской хроники. Когда-то его хиты звучали из каждого утюга, а сейчас исполнитель живет затворником. Поклонники, следящие за Губиным, считают, что это связано с серьезным диагнозом, который ему поставили врачи. Недуг певца носит название "левосторонняя прозопалгия".

Сам Губин уверен, что у него есть недоброжелатели. Эти враги якобы преследуют его десять лет и спровоцировали ДТП в Сочи, в котором едва не пострадал артист. Именно это он сообщил зрителям в передаче Бориса Корчевникова. Андрей думает, что на его жизнь могли покушаться. От кадров расплющенной от удара машины волосы на голове становятся дыбом.

"Страшно было. Ни с того ни с сего – дорога пустая, а тут машина вылетела, в лобовую приехала. С учетом всех событий, которые происходят вокруг, я серьезно говорю: "Это уже не игрушки", – нагнал страху Губин.

По словам певца, он ехал в такси. "Я не был за рулем и сидел рядом с водителем. Это было покушение на мою жизнь. Я прошу просто элементарно какой-то чистоплотности, чтобы меня не убивали. Подлянки в мой адрес начались очень давно. Я их не замечал, я маленький был. Ну что это за ерунда, вы что творите?" – негодует Андрей.

Отчасти из-за своих страхов, отчасти из-за нездоровья Губин одинок. Однако исполнитель все еще верит в любовь и надеется встретить свою половинку, если его, конечно, не убьют таинственные недоброжелатели, которых так опасается певец.

"Мне нравится очень много девушек. Я достаточно крепкий, несмотря на скромные размеры, парень, – успокоил встревоженную общественность Андрей. – Естественно, я и девушку ищу себе такую, чтобы ей долго любоваться... Что-то не встречаю никого. Проходят год, два, три… А потом болячки начались, стало не до этого, а девушки все равно нравятся. Так же, как и раньше".

И еще Губин рассказал о проблемах со здоровьем. "Я постепенно теряю слух. И я испытываю от этого счастье. Что я не буду слушать эту чепуху. Вот вы представляете, до чего можно довести человека, что он, теряя слух, радуется тому, что может оглохнуть?" – пошутил артист и добавил, что у него нет депрессии.

Напомним, в конце апреля артист напугал поклонников своим интервью для передачи "Ой, мамочки!" Губин рассказал, что завершил музыкальную карьеру из-за того, что у него якобы "плывет" вся левая сторона лица, на шее "какие-то полосы", губы "синеют" и вообще "все тело разваливается".

