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Бывший солист "На-На" рассказал о рецидиве рака

Владимир Левкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин отмечает 6 июня 50-летний юбилей. Артист рассказал, как переборол рак, пережил рецидив и кто помог ему не сломаться в самые тяжелые дни.
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Страшный диагноз экс-солист поп-коллектива "На-На" услышал, когда ему было 36 лет. Левкин только-только покинул группу и расправил крылья, занявшись сольной карьерой. Болезнь на время отложила реализацию его планов.

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 Больные раком звезды

Сюжеты Больные раком звезды

Диагноз прозвучал как приговор: рак лимфатической системы на четвертой стадии. Шокированный Владимир какое-то время скрывал от близких свою беду.

"Я никому не сказал тогда, что узнал о болезни. Отработал концерт, собрал вещи и поехал сдаваться в онкоцентр. Я не хотел беспокоить родных своими проблемами. Даже мама только спустя какое-то время узнала", – вспоминает исполнитель.

В тот кризисный момент Владимира бросила его экс-супруга Оксана. Были серьезные проблемы с деньгами. Родные и друзья певца обзванивали всех, кто мог хоть чем-то помочь, и открыли сбор средств на операцию Левкину. Артист полтора года провел в больнице, перенес девять курсов химиотерапии и сложную операцию. После этих мучений рак отступил.

По словам Владимира, его почитатели оказали неоценимую помощь. "Много писали поклонники. Помню письмо с детскими каракулями: "Владимир, выздоравливайте!" – и в конверт вложено десять рублей. Такое дорогого стоит!" – с благодарностью говорит Левкин.

После операции певцу было очень трудно ходить. "В 15 минутах от моего дома был ресторан друга. Я шел к нему два месяца. Каждый день по несколько шагов. Когда понимал, что сил не хватит, возвращался обратно. Наконец дошел. Мой друг меня отругал, сказал, что вызвал бы мне машину…" – приводит слова исполнителя сайт Sobesednik.ru.

Затем Владимир почувствовал себя настолько хорошо, что вернулся к работе. Вскоре он встретил свою нынешнюю жену Марусю. Почти сразу после свадьбы случилось страшное – рак вернулся. А супруга Владимира в тот момент была беременна. "Рецидив – довольно частое явление, – отметил исполнитель. – Я принял новость об этом спокойно. Я не видел смысла опускать руки, тем более что ждал дочь".

Левкину сделали операцию по пересадке костного мозга. После рецидива Владимир лечился около года. Маруся была рядом и помогла любимому преодолеть тяжелый недуг. Теперь артист регулярно проходит медицинские обследования, занимается развитием певческой карьеры своей жены и воспитывает лапочку-дочку Нику, которой скоро исполнится пять лет.

Напомним, Владимир женился на своей поклоннице Марине Ичетовкиной в марте 2012 года. Она не скрывала счастья и веселилась прямо во дворце бракосочетания: "Я вышла замуж за Левкина! Ура-а-а!" Радостное событие случилось в Грибоедовском ЗАГСе. После регистрации брака новобрачные, по традиции, отправились гулять по Москве на роскошном белом лимузине, а потом поехали за город, чтобы отметить радостное событие с 200 гостями.

Автор: Иннокентий Звездинский6 июня 2017, 19:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Левкин показал подросшую дочь

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