Пугачеву сразил сердечный приступ
С журналистами пообщалась дочь Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте. "У мамы был сердечный приступ. Врач прилетел из Лондона, чтобы продиагностировать", – коротко сообщила Орбакайте. Артистка сказала, что было решено поставить еще стент в НИИ имени Вишневского.
Интересно, что сама Кристина Орбакайте сама только узнала о случившемся с Аллой Пугачевой. "Я узнала уже после, мама не хотела меня расстраивать и волновать в мой день рождения (я находилась в это время в Америке)", – цитирует популярную певицу сайт "Комсомольская правда".
Репортеры связались и с директором НИИ имени Вишневского, профессором и членом-корреспондентом РАМН Амираном Ревишвили. Он уточнил, что хирургического вмешательства не потребовалось.
"Алле Борисовне мы сделали только диагностику. Все обошлось. Алла Борисовна уже уехала в отпуск с семьей. Пугачева была у нас в институте всего несколько часов. Стентирование Алле Борисовне мы не делали. У нее там все в порядке. Скорее всего, какой-то спазм был", – приводит издание слова специалиста.
Напомним, на днях в СМИ появилась информация о госпитализации Аллы Пугачевой. "Алле Борисовне была сделана коронарография (диагностика ишемической болезни сердца. – Прим.ред.). Это обследование как раз показывает -стоит ли делать стентирование сосудов или нет. Как видите, по результатам обследования Пугачеву отпустили домой", – рассказали в Институте хирургии имени Вишневского, куда обратилась Пугачева.
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