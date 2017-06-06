Неутешительный диагноз приковал Елену Воробей к постели

Вчера, 5 июня, Елена Воробей отметила юбилей. В честь круглой даты артистка дала интервью, в котором рассказала о диагнозах, из-за которых она буквально не могла двигаться.

Елена Воробей не хотела справлять юбилей, но друзья и родные нарушили ее планы. "Я хотела сбежать, но мне позвонили родственники, друзья, коллеги из разных городов и даже стран, так что по-тихому слинять не удастся. В общем, будет пир на весь мир. Если уж я устраиваю праздник, то мне хочется, чтобы он был ярким. Лет-то мне немало, но я верю в сказки и чудеса и остаюсь глубоко позитивным человеком", – отметила Воробей.

Причем богатая фантазия всегда отличала Елену. Более того, когда-то она из-за нее даже пострадала. "Это была моя первая сильная влюбленность. Тогда я встречалась с молодым человеком, которого очень сильно приревновала. Я простояла на морозе около семи часов в легкой одежде: караулила, кто кроме меня выйдет из его квартиры. Никто не вышел. Я заработала цистит и пиелонефрит, месяц не могла двигаться. Сейчас я уже понимаю, что когда человек любит, то он никогда не обидит тебя – и нет смысла рисковать своим здоровьем!" – цитирует Воробей Woman Hit.

Пришлось Елене поволноваться и за здоровье дочери Сони. Всему виной оказалась неспособность артистки отказаться от работы. "Тогда передо мной стоял серьезнейший выбор. Я понимала: нужно лежать. Работая, я рискую даже не своим здоровьем, а здоровьем ребенка. Может быть, даже его рождением. Но организаторы меня буквально рвали на куски: "Если откажетесь, мы больше вас никогда никуда не позовем". Пришлось идти на риск. И в результате не обошлось без последствий. Потом целый год мы мотались по врачам, по больницам. Боролись за здоровье Сони. Теперь, к счастью, все позади", – рассказала артистка.

Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena) Мар 17 2017 в 8:12 PDT

К слову, именно от дочери Воробей ждет особого подарка на юбилей. Елена мечтает, чтобы Соня... сыграла ей на фортепиано. Артистка объяснила: "Соня шесть лет училась в музыкальной школе по классу фортепиано и время от времени канючила: "Ну можно я, мамочка, брошу?!" Для меня, преподавателя музыки и сольфеджио по первому образованию, эти слова больно слышать. У нее был перерыв в занятиях, длившийся несколько месяцев, и она сказала: "Хочу заниматься". Только я подумала:"Вот оно, славное возвращение!" – а она мне: "Хочу заниматься на барабанах". И вижу, что она увлечена и как ей нравится".