Подробности свадьбы звезд "Дома-2"

Бывший участник "Дома-2" Антон Гусев рассказал журналистам о том, как идет подготовка к его свадьбе со знойной брюнеткой Викторией Романец. На роль тамады влюбленные выбрали неожиданного кандидата.

Может так получиться, что главной звездой свадебной церемонии станет четырехлетний сын Антона Даниэль, которого ему родила бывшая жена, экс-участница телестройки Евгения Феофилактова.

Гусев сообщил, что его отпрыску больно уж нравятся шумные мероприятия с большим количеством людей. На банкете у молодоженов как раз ожидается толпа гостей. Антон и Виктория позвали на свою свадьбу, которая состоится седьмого июля, около сотни гостей. На торжестве будут родители пары, приятели и другие звезды "Дома-2".

"Даня сказал, что сделает нам подарок. Он любит, когда много людей, малышу сразу весело. Так что он еще и тамадой может быть!" – цитирует окрыленного Гусева сайт "СтарХит".

Банкет пройдет в московском ресторане, который украсят в светло-бирюзовых тонах. "После мы сразу улетим во Францию. Хочется успеть все – и на пляже поваляться, и города посмотреть!" – поделился своими планами Антон.

Публикация от ВИКТОРИЯ РОМАНЕЦ (@_viktoriya_14) Июн 2 2017 в 4:13 PDT

Ранее экс-участник "Дома-2" в беседе с журналистами порадовался из-за дня, на который намечено торжество. "Дату свадьбы нам назначали на седьмое июля. Меня всю жизнь преследует число "семь", которое приносит удачу, поэтому, думаю, что этот брак обречен на успех", – настроен позитивно Гусев.

У пары осталось немного времени, чтобы организовать пир на весь мир, но они прекрасно с этим справляются. С рестораном определились. Торт им испечет один из лучших московских кондитеров. И с одеждой вопрос решен. Виктория уже заказала подвенечный наряд. Ей приглянулось платье от киевского дизайнера.

Публикация от ВИКТОРИЯ РОМАНЕЦ (@_viktoriya_14) Апр 27 2017 в 12:56 PDT

Будущие муж и жена уже обустроили любовное гнездышко. Они переехали за город, потому что устали от шума и грязного воздуха. "Тут все идеально: лес поблизости позволяет нам каждое утро начинать с пробежки, ресторан – ужинать изысканной пищей, а закрытая территория дает ощущение безопасности. К тому же тут есть детская площадка – стану забирать сына Даниэля на выходные, и ему будет чем здесь заняться, да и нашим с Викой будущим деткам, когда они у нас появятся, тоже…" – распланировал свое будущее Гусев.