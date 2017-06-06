Подробности свадьбы звезд "Дома-2"
Может так получиться, что главной звездой свадебной церемонии станет четырехлетний сын Антона Даниэль, которого ему родила бывшая жена, экс-участница телестройки Евгения Феофилактова.
Гусев сообщил, что его отпрыску больно уж нравятся шумные мероприятия с большим количеством людей. На банкете у молодоженов как раз ожидается толпа гостей. Антон и Виктория позвали на свою свадьбу, которая состоится седьмого июля, около сотни гостей. На торжестве будут родители пары, приятели и другие звезды "Дома-2".
"Даня сказал, что сделает нам подарок. Он любит, когда много людей, малышу сразу весело. Так что он еще и тамадой может быть!" – цитирует окрыленного Гусева сайт "СтарХит".
Банкет пройдет в московском ресторане, который украсят в светло-бирюзовых тонах. "После мы сразу улетим во Францию. Хочется успеть все – и на пляже поваляться, и города посмотреть!" – поделился своими планами Антон.
Ранее экс-участник "Дома-2" в беседе с журналистами порадовался из-за дня, на который намечено торжество. "Дату свадьбы нам назначали на седьмое июля. Меня всю жизнь преследует число "семь", которое приносит удачу, поэтому, думаю, что этот брак обречен на успех", – настроен позитивно Гусев.
У пары осталось немного времени, чтобы организовать пир на весь мир, но они прекрасно с этим справляются. С рестораном определились. Торт им испечет один из лучших московских кондитеров. И с одеждой вопрос решен. Виктория уже заказала подвенечный наряд. Ей приглянулось платье от киевского дизайнера.
Будущие муж и жена уже обустроили любовное гнездышко. Они переехали за город, потому что устали от шума и грязного воздуха. "Тут все идеально: лес поблизости позволяет нам каждое утро начинать с пробежки, ресторан – ужинать изысканной пищей, а закрытая территория дает ощущение безопасности. К тому же тут есть детская площадка – стану забирать сына Даниэля на выходные, и ему будет чем здесь заняться, да и нашим с Викой будущим деткам, когда они у нас появятся, тоже…" – распланировал свое будущее Гусев.
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