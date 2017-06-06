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Собчак спрятала живот под перья

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press\Komsomolskaya Pravda
Ксения Собчак не оставила без внимания слухи о своем интересном положении. Телеведущая публично пошутила на эту тему, чем вызвала смех у зрителей.
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В Санкт-Петербурге состоялась 12-я премия журнала "Собака". Мероприятие посетило множество знаменитостей: экс-участница скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева с возлюбленным Алексеем Косинусом, актрисы Юлия Топольницкая и Ксения Раппопорт, актер и шоумен Андрей Ургант, кулинар и писательница Ника Белоцерковская. Ведущими церемонии стали Ксения Собчак и Максим Виторган.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

На мероприятии Ксения появилась в изящном облегающем платье с перьями, тем самым развеяв слухи о своем интересном положении, которые муссируются в СМИ на протяжении нескольких недель. Более того, Собчак решила высказаться на эту животрепещущую тему. "Уведите Нику, пока она не объявила о моей новой беременности", – цитирует Собчак StarHit. Тем самым Ксения припомнила, как в прошлом году именно ее подруга Ника Белоцерковская на том же самом мероприятии на весь зал объявила, что Собчак ждет ребенка.

Находящийся тут же Максим Виторган не замедлил с ответной репликой. "Получается, она принуждает меня к действию?" – поинтересовался у жены актер. Зрители встретили публичное обсуждение интимных подробностей частной жизни знаменитостей смешками и аплодисментами.

Позже в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлена Белоцерковская, беседующая с Собчак и Виторганом. Ксению сняли настолько близко, что видны все детали наряда. При этом, как отметили некоторые внимательные блогеры, Собчак спрятала живот под перья, которыми в изобилии была украшена юбка. Пользователи интернета заявили, что фигура Ксении далека от совершенства, и допустили, что, несмотря на шутки, она действительно может быть беременна.

Напомним, Ксения Собчак стала матерью в ноябре 2016 года. Роды популярной телеведущей прошли в элитной подмосковной клинике, а уже спустя два дня она выписалась и отправилась в особняк в поселке Горки-8. Новоиспеченная мать и ее супруг старательно скрывали подробности первых дней жизни малыша, журналисты даже имени его не знали.

Однако в конце декабря, видимо в качестве новогоднего подарка для неравнодушной общественности, Максим Виторган сообщил, что они с Ксенией назвали сына Платоном.  

Автор: Наталья Аряева6 июня 2017, 13:30
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