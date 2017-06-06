Пригожин сознался в употреблении запрещенного препарата

Музыкальный продюсер вместе с женой Валерией проводит отпуск в США. Супруги отмечают годовщину совместной жизни – звездному браку исполнилось тринадцать лет.

Артист выложил в социальную сеть фото в гостиничном халате и признался, что надпись на груди "Trump" заметил не сразу. "Уже третий день подряд по утрам надеваю этот халат и только заметил надпись. О как!", – рассказал подписчикам продюсер. Логотип на халате вызвал не меньший резонанс у подписчиков, чем последующий комментарий Пригожина.

В ответ на вопрос о том, спит ли он когда-нибудь, муж Валерии ответил: "Нет не сплю. Мелдоний принимаю". Памятуя о прошлогоднем скандале, в котором шестерых российских спортсменов уличили в применении препарата на основе запрещенного вещества мельдоний, кумира тут же предупредили о возможных последствиях заявления.

"Ну не пишите уж на всеобщее то", "Осторожнее! Тебя могут задержать для дачи показаний на сенатской комиссии", – призвали поклонники.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) Июн 4 2017 в 5:57 PDT

Пригожин также признался, что абсолютно счастлив в браке с Валерией. На днях пара исполнила свою мечту, побывав в одном из самых знаменитых и богатых музеев мира. Продюсер заверил поклонников, что, если и есть бескорыстная любовь в шоу-бизнесе, то это про их семью: "Есть ли чистая любовь в шоу -бизнесе? Я отвечу: есть. Не страшно делиться счастьем, страшно делиться горем".

Музыкант считает, что лучше вызывать зависть окружающих в ответ на личное счастье, чем быть несчастным и радовать этим недругов. Явно довольный всем происходящим муж и продюсер пожелал подписчикам любви и удачи. "Пусть у всех все будет отлично", – заключил Пригожин.