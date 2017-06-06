Нюша сделала признание о ребенке в 18 лет

Певица Нюша рассказала о свадьбе и материнстве. По признанию артистки, она готова была родить еще в 18 лет, потому что с самого детства мечтала о ребенке.

Совсем скоро певица Нюша расстанется со своим статусом свободной девушки. Однако, по признанию артистки, она никогда не мечтала о свадьбе. "Есть два типа девушек: те, кто с детства об этом мечтает, до мелочей продумывает свое торжество (платье, фата, подружки невесты и так далее), и те, кто никогда об этом не задумывался. Вот я отношусь именно ко второму типу. Я никогда не мечтала о свадьбе, вообще. Вот честно!" – заявила Нюша.

Артистка сделала еще одно признание. "Единственное, чего я хотела с самого детства, – это детей. Ребенка я была готова родить еще в 18 лет, но потом ко мне пришло осознание того, что для этого нужен мужчина. Сегодня, конечно, уже в статусе невесты, я обдумываю, планирую свою свадьбу", – цитирует артистку Woman.ru.

Нюша рассказала, что ее торжество будет скромным. "Свадьба для меня, как и вся моя личная жизнь, – очень интимный момент. Мне хочется, чтобы этот день прошел только в кругу моей семьи, близких и друзей. Поэтому, конечно, свою свадьбу я вижу скорее скромной", – отметила певица.

При этом Нюша не боится потерять популярность после свадьбы и беременности. "На мой взгляд, это довольно естественно, когда ты, находясь в статусе жены, сделав карьеру, реализовав себя, наконец выполняешь свою главную женскую функцию. Мне кажется, для каждой женщины материнство – это очень важный момент. Это наше предназначение, мы вообще были созданы для этого, просто каждая из нас проходит через это по-разному", – рассудила Нюша.

Однако домохозяйкой, сидящей в четырех стенах, певица себя точно не видит. "Мне кажется, идеальная женщина – это как раз та, которая умеет сочетать и может проявлять себя с разных сторон. На мой взгляд, у каждой женщины должно быть хотя бы хобби, чтобы она что-то из себя представляла, была настоящей личностью. Я свое дело уже нашла и считаю, что когда у тебя есть дар, талант к чему-либо, ты просто не имеешь права задвигать его в дальний ящик. Я с детства пишу песни, я стремилась к этому, я видела и вижу в этом свое предназначение", – заявила певица.