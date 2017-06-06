Ургант отказался от суррогатной матери

Шоумен и актер Андрей Ургант рассказал о работе и личной жизни. Артист признался, что его "отовсюду прогнали", и выразил надежду на скорое пополнение в семействе.

"В последний месяц я бываю в Москве через день. Это просто какое-то наваждение. Снимаюсь в разных телевизионных программах в качестве эксперта или гостя. Ведущим больше не пойду. Меня отовсюду выгнали", – сообщил Ургант.

А когда-то, много лет назад, Андрей работал вместе со своим сыном Иваном. "В связи с возрастающей популярностью моего сына у кого-то возникла идея, чтобы мы на экране были вместе. Но программа не удалась: было ужасно и отвратительно. Хорошо, что меня убрали из этого проекта. Я очень благодарен первому человеку, который придумал, чтобы меня там не было", – со свойственным ему тонким юмором отметил Андрей.

В перерывах между работой Ургант занимается обустройством своего загородного дома под Санкт-Петербургом. В этом ему помогает молодая супруга Елена Романова. К слову, Андрей выразил надежду, что жена подарит ему ребенка.

"К суррогатному материнству и прочим новшествам прибегать не станем. Попробуем старинным казачьим способом. У меня сил хватит, если жена рискнет, буду рад. Главное, чтобы она меня затянула в омут", – цитирует Андрея Урганта "Собеседник".

К слову, у Ивана и так уже есть сестра. Однако общественность ее не знает, потому что она предпочитает не "светиться". "Она живет в Голландии, потрясающая красотка, домохозяйка. Она воспитывает внуков: вот их я вижу нечасто", – отметил шоумен. А вот детей Ивана, девятилетнюю Нину и двухлетнюю Валерию, видит регулярно.

"У меня всегда есть полтора часа перед поездом, чтобы побыть с ними. Я с внучками шалю. Читаю им книги, они сами просят меня об этом!" – подчеркнул Андрей Ургант.