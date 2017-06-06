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Шоу-бизнес

Дарья Донцова высказалась об измене мужа

Дарья Донцова. Фото: GLOBAL LOOK press\Daniil Ivanov
Накануне дня рождения писательница Дарья Донцова дала откровенное интервью. Автор множества женских детективов высказалась о неверности мужа, заявив, что не обратила бы на измену внимания.
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7 июня Дарья Донцова отмечает день рождения. Писательница по традиции проведет этот день в Париже. "Сейчас мне греет душу, что в ящике письменного стола уже лежит билет на поезд в Париж. Мне уже из Парижа позвонил управляющий и сказал: "Мадам, ваш чайник вынут из кладовой". Я люблю вечером попить чаю, и, чтобы не бегать на первый этаж на кухню, мне в спальню ставят чайничек", – рассказала Донцова.

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Вместе с писательницей во Францию отправляется ее муж, доктор психологических наук, профессор МГУ Александр Донцов. Пара счастлива в браке уже много лет. По мнению Дарьи, секрет счастливой семейной жизни заключается в женском терпении, умении прощать и не копить обиды. По словам Донцовой, она никогда не изводила мужа ревностью, а также давала ему свободу. Дарье настолько комфортно с мужем, что она даже готова мириться с неверностью Александра.

"Если бы мне изменил муж, я не обратила бы на это внимания. У меня есть подруга с сорокалетним стажем брака и пятью детьми, у которой муж, очень обеспеченный человек, все время ходит налево. Наивный супруг думает, что жена ничего не подозревает. Каждый раз мужчина очень "угрызается" и когда приходит домой, на его руке висит очередная шуба. Подруга тихо хихикает, вешает манто в огромный шкаф к другим 155 меховым изделиям и продолжает жить дальше", – цитирует Донцову Woman`s Day.

Писательница отметила, что не следует посягать на свободу мужа и постоянно его контролировать. "Должна быть женская порядочность. Лазить у мужа в телефоне, по карманам, в кошельке неприлично. Из кармана выпала записка – она не вам адресована, не читайте! По ошибке телефон супруга набрал ваш номер, и вы слышите разговор мужа с любовницей, – надо прервать звонок и подумать: почему он сейчас не со мной, а с любовницей? Он неуправляемый бабник? Тогда зачем вы за него замуж выходили? Или это вы довели его до похода к другой женщине своими бесконечными требованиями и командирским тоном? Если спросить тех, кто находится по другую сторону баррикады, то любовницы расскажут, как трудно увести мужчину из семьи. Мужчины цепляются даже за плохой очаг. Жене надо очень постараться, чтобы супруг от нее ушел", – заключила Дарья Донцова.

Автор: Наталья Аряева6 июня 2017, 10:29

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