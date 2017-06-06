Покинувшая страну Пугачева резко одернула Вайкуле
Алла Пугачева вместе с молодым мужем Максимом Галкиным и их трехлетними детьми Лизой и Гарри находятся в Юрмале, куда регулярно приезжают на лето. Семья сняла комфортабельную виллу "Марта", стоимость которой оценивается в 15 миллионов евро. Особняк находится неподалеку от дома Лаймы Вайкуле, с которой семейная пара недавно обедала.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал несколько видео, на которых запечатлены Лайма и Алла, сидящие за столиком в ресторане на свежем воздухе. Шоумен заснял разговор двух див, суть которого сводилась к тому, что Вайкуле соблазняла Пугачеву съесть что-нибудь вкусненькое (на столе лежали блинчики и мороженое). В итоге, Алла резко одернула развеселившуюся Лайму. "Отстань!" – то ли в шутку, то ли всерьез сказала ей тщательно следящая за своей талией Примадонна.
Также Галкин опубликовал видео, на котором запечатлен во время прогулки по побережью. Судя по тому, что на пляже не было ни одной живой души, дул сильный ветер, а сам Максим был одет в черный спортивный костюм с капюшоном на голове, погода не радовала теплом. "Купаться сегодня не будем!" – заявил держащий на руках любимого питомца, померанского шпица Марусю, Галкин.
Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Аллы Пугачевой. "Алле Борисовне была сделана коронарография (диагностика ишемической болезни сердца. – Прим.ред.). Это обследование как раз показывает -стоит ли делать стентирование сосудов или нет. Как видите, по результатам обследования Пугачеву отпустили домой", – рассказали в Институте хирургии имени Вишневского, куда обратилась Пугачева.
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