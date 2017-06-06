Покинувшая страну Пугачева резко одернула Вайкуле

Алла Пугачева наслаждается отдыхом в Латвии в компании Максима Галкина и Лаймы Вайкуле. Примадонна одернула певицу, когда они сидели за столиком в кафе.

Алла Пугачева вместе с молодым мужем Максимом Галкиным и их трехлетними детьми Лизой и Гарри находятся в Юрмале, куда регулярно приезжают на лето. Семья сняла комфортабельную виллу "Марта", стоимость которой оценивается в 15 миллионов евро. Особняк находится неподалеку от дома Лаймы Вайкуле, с которой семейная пара недавно обедала.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал несколько видео, на которых запечатлены Лайма и Алла, сидящие за столиком в ресторане на свежем воздухе. Шоумен заснял разговор двух див, суть которого сводилась к тому, что Вайкуле соблазняла Пугачеву съесть что-нибудь вкусненькое (на столе лежали блинчики и мороженое). В итоге, Алла резко одернула развеселившуюся Лайму. "Отстань!" – то ли в шутку, то ли всерьез сказала ей тщательно следящая за своей талией Примадонна.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июн 5 2017 в 12:10 PDT

Также Галкин опубликовал видео, на котором запечатлен во время прогулки по побережью. Судя по тому, что на пляже не было ни одной живой души, дул сильный ветер, а сам Максим был одет в черный спортивный костюм с капюшоном на голове, погода не радовала теплом. "Купаться сегодня не будем!" – заявил держащий на руках любимого питомца, померанского шпица Марусю, Галкин.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июн 2 2017 в 12:04 PDT

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Аллы Пугачевой. "Алле Борисовне была сделана коронарография (диагностика ишемической болезни сердца. – Прим.ред.). Это обследование как раз показывает -стоит ли делать стентирование сосудов или нет. Как видите, по результатам обследования Пугачеву отпустили домой", – рассказали в Институте хирургии имени Вишневского, куда обратилась Пугачева.