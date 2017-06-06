Мать рассказала о свадьбе Юлии Началовой

Мать Юлии Началовой дала большое интервью. Женщина рассказала о бывшем муже певицы, экс-футболисте Евгении Алдонине, и свадьбе дочери.

Юлия Началова не долго была счастлива с мужем, бывшим футболистом Евгением Алдониным, от которого родила дочь Веру. Однако после развода экс-супруги сумели сохранить хорошие отношения. "Таких, как Алдонин, еще нужно поискать! Мы с Женей общаемся почти каждый день. Он – великолепный отец. Из школы с внучкой едем, а он уже звонит, интересуется ее успехами. Они с Юлей ходят на все школьные мероприятия. Недавно был на дне открытых дверей в школе. Мой муж тоже такой: всегда занимался с дочерью, теперь с внучкой. И Женя похож на него. Мы, кстати, очень дружим с его мамой. А как же? Мы же родные люди!" – заявила мать Началовой Таисия Николаевна.

После разрыва с мужем певица строила отношения с хоккеистом Александром Фроловым. Однако до свадьбы дело так и не дошло. "Конечно, в расставании c Александром Фроловым ничего хорошего нет. Юля переживала. У всех бывают депрессии. Но ничего – жизнь продолжается. Сейчас уже все нормально. Мы давали ей советы, пытались приободрить, но при этом старались активно не лезть. Она – взрослый человек. Сама понимает, что к чему и как себя держать. Да, случилась неприятная история. Но они – нормальные, хорошие ребята. Ну не сложилось по каким-то причинам. Это жизнь", – развела руками мать Началовой.

Сейчас Юлия пребывает в одиночестве. "Мы не настаиваем на том, чтобы Юля вышла замуж. И даже разговоров на эту тему с ней не ведем. В ее возрасте уже не нужно прислушиваться к нам. По нашему с отцом разумению, ее избранник должен быть нормальный мужчина, ее ровесник. Мы с папой Юли тоже одного возраста и живем 36 лет вместе", – цитирует Таисию Николаевну "Собеседник".

Публикация от Юлия Началова (@julianachalova) Май 31 2017 в 3:39 PDT

Светом в оконце для Юлии Началовой является дочь Вера. Девочка решила пойти по стопам матери. Таисия Николаевна рассказала историю: "Вера на первом концерте мамы категорически не хотела выходить на сцену. Но все-таки появилась. Ей так понравилось, что уже после она спрашивала: ""у меня не берут интервью?" А ведь ей было всего шесть лет! Мы с Верой все время вместе. Она похожа на Юлю. Та была очень заводной и веселой. А в два года мы услышали, что Юля неплохо интонирует, и сразу решили развивать талант. Но тогда никто не задумывался, что она станет певицей. Она привыкла трудиться, поэтому добилась результата!"