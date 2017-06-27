Гринева в купальнике удивила развратной позой

Известная актриса Ирина Гринева, несколько дней назад блиставшая на красной дорожке ММКФ, сбежала из холодной столицы в солнечную Грецию. На курорте стройная блондинка устроила фотосессию в купальниках и не на шутку удивила поклонников развратной позой на одном из снимков.

На море Ирина отдыхает в дамской компании. "У нас тут женский рай. Мы, уставшие от городской жизни, строящихся дорог, дождя, суеты и нехватки солнца, абсолютно счастливы тут", – рассказала в Instagram актриса.

Гринева отметила, что каждый миг наслаждается своими греческими каникулами. "Интересно, обслуживающий персонал здесь только мужчины, всегда внимательны и всегда молчат)) Великолепная кухня, красота во всем..." – не нарадуется артистка.

В свои 44 года супруга фигуриста Максима Шабалина может похвастаться идеальной фигурой. Ирина прекрасно знает, что тело у нее – на зависть многим, поэтому в ее микроблоге много фото в купальниках.

На свежем снимке Гринева с бокалом в руке, расслабившаяся на жаре, встала в провокационную и даже развратную, по мнению пользователей Сети, позу. Однако большинство поклонников артистки посчитали этот спорный кадр весьма удачным.

enter; width:100%;"> Публикация от Ирина Гринева (@grinevaru) Июн 27 2017 в 12:00 PDT

"Богемно и чертовски сексуально)", "Ирина, вы очень красивы", "Офигенное ! А то все фото с драмой, "Обожжжжжааааюююю буржуазное утрооооо актрисыыыы!", "Наконец-то Вы улыбаетесь, хоть и не глядя в камеру. Сделайте нам приятное, улыбайтесь на снимках", "Да вы просто Богиня", "Вот это разворот!!! Супер!!!!!Bellissima!!!!!!!", "Купальник очень стильный!", "Отпад!" – похвалили блондинку за смелость ее почитатели.

Публикация от Ирина Гринева (@grinevaru) Июн 25 2017 в 4:16 PDT

Отметим, что Ирине очень к лицу как черный купальник, так и ярко-красный. Актриса явно умеет позировать. На некоторых фото ровные ноги Гриневой выглядят бесконечными, а талия – осиной.

Публикация от Ирина Гринева (@grinevaru) Июн 23 2017 в 6:52 PDT

На отдельных снимках артистка кажется грустной. Если в Греции у нее "женский рай", то, вероятно, она может в этот момент скучать по любимому супругу Максиму Шабалину.