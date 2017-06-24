Как живет 16-летняя внучка Софии Ротару
"Сейчас я живу в Киеве, но в следующем году переезжаю в Англию, где поступила в школу", – сообщила Соня в интервью журналу Tatler.
Девушка призналась, что мечтает пойти по стопам знаменитой бабушки. "Все мои хобби развивают во мне качества, связанные с будущей профессией. Я уже окончила музыкальную школу, но продолжаю ходить на занятия по фортепиано дважды в неделю. Очень много времени уделяю вокалу – уроки у меня три раза в неделю", – рассказала Евдокименко.
Однако на этом увлечения девушки не заканчиваются. "Эти занятия я разбавляю пилатесом, конным спортом и танцами", – отметила 16-летняя модель.
Несмотря на творческую натуру, Соня любит все планировать заранее. "Даже на маникюр и педикюр я записываюсь примерно за месяц", – смеясь поделилась Евдокименко.
Но больше всего склонность к планированию относится к учебе Сони. "Я не оставляю заданий на выходные, чтобы найти время для встреч с друзьями", – отметила она.
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Евдокименко считает, что привычка все планировать идет из семьи, как и желание пойти в творческую профессию. "Меня всегда поражало, сколько успевают сделать мои близкие и при этом всегда находят время для родных. Несмотря на то что обычно люди творческих профессий действуют немного хаотично, мне нравится выстраивать свой график. Я не считаю, что это как-то ущемляет мою свободу", – резюмировала Соня.
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