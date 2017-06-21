Цыганов показал брошенных сыновей

Евгений ЦЙыганов успевает выкраивать время между работой и воспитанием сына от актрисы Юлии Снигирь, чтобы встретиться с наследниками, которых оставил ради другой женщины. Актер показал фотографию мальчиков.

Евгений Цыганов не афиширует подробности своей личной жизни. Также актер не распространяется и о собственном творчестве. В общем, Евгений из тех закрытых артистов, которые предпочитают не впускать журналистов в свое пространство. Тем не менее, с поклонниками Евгений более открыт. Так, артист показал фанатам фотографию, на которых засняты трое его сыновей.

Снимок Цыганов опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. В кадре оказались трое наследников актера, облаченных в костюмы супергероев. "А как известно,мы народ горячий!" – коротко подписал фото Цыганов.

Подписчики рассыпались в комплиментах непосредственным детишкам. "В чем super сила, брат?!)", "Счастье..!!!!!)", "Крутые ребята 👍👍👍!", "Шладкиееее :))))) Три Богатыря !!!!!!!!", "Милые очень!" – выразили свое мнение поклонники.

enter; width:100%;"> Публикация от Цыганов (@tsyganovevgeniy) Июн 20 2017 в 2:30 PDT

Судя по возрасту, все трое рождены актрисой Ириной Леоновой, которую Евгений Цыганов оставил и ушел к Юлии Снигирь. Напомним, Ирина подарила актеру десять лет жизни и шестерых детей. Когда она в очередной раз была в положении, Евгений ушел от нее к беременной Юлии Снигирь. Тем не менее Цыганов встретил Леонову с дочкой из роддома. Теперь он помогает ей деньгами и видится с многочисленным потомством.

По слухам, несмотря на финансовую и прочую помощь экс-возлюбленного, Леонова буквально выживает. Актриса не только вернулась работать в театр, но и занимается репетиторством. Когда же работа заканчивается, Ирина берет старших детей и ездит с ними в самый обычный продуктовый магазин.

Многие задают логичный вопрос, мол, зачем Ирина родила так много детей. Ранее на это Леонова ответила так: "Мы с Женей оба с самого начала хотели многодетную семью. Это было обоюдное желание. Мечтали жить вместе до старости". Вряд ли тогда она могла предположить, что Цыганов променяет ее и детей на другую женщину.

