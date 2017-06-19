Пьяные выходки артистов

Эксклюзив Особое мнение Интервью Орлова выходит замуж за друга Фриске Cкандальное завещание Алексея Баталова

Выбор читателей

Илона Новоселова погибла на глазах у матери
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Вайкуле высмеяла секрет стройности Пугачевой
Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Хакеры слили в Сеть фото голой звезды "Дома-2"
партнеры
Понедельник 19 июня
Лента новостей
19:24
В Калининграде скорая насмерть сбила человека
19:15
Огромная собака испугалась маленького хомяка (видео)
19:04
Как в России будут платить за сверхурочные
18:56
Атаку на полицию в Париже расценили как теракт
18:44
Названы самые лучшие для жизни города России
18:37
В Лондоне эвакуировали мечеть из-за угрозы взрыва
18:34
Ведущего Киселева втянули в скандал с увольнением
18:31
Росатом и Газпромбанк объявили о совместном проекте в Адыгее и Краснодарском крае
18:10
Под Новогородом подросток выпил неизвестную жидкость и умер
17:48
Стоун набросился на американцев после интервью с Путиным
17:37
Машина протаранила фургон полиции в центре Парижа
17:21
Отказ от секса создает безжалостных убийц
16:53
Чем Россия удивит авиационный мир
16:23
Девушка умерла после укола в частной клинике Москвы
16:00
Ярмольник cобрал артистам миллионы на старость
16:00
Предательницу Степанову сравнили со школьной ябедой
15:53
На Украине высмеяли расплывшегося депутата
15:45
В Подмосковье ребенок умер во время селфи на мосту
15:35
В Москве девушка отвергла ухажера ударом в пах
15:09
Два поезда столкнулись на вокзале в Москве
15:04
Названа самая дешевая съемная квартира столицы
14:51
Порошенко пудрит мозги Трампу
14:49
У заблудившегося в лесу Димы Пескова нашли новую болезнь
14:48
Москва простилась с Алексеем Баталовым
14:37
Атамбаев срывает планы Путина
14:32
На Камчатке мать заморозила живого младенца в холодильнике
14:21
Россия разорвала с США соглашение по Сирии
14:19
Последний удар током зацепер снял на свой телефон (видео)
14:02
Итальянец из ревности убил русскую невесту и ее бойфренда
14:00
Московские кинотеатры бесплатно покажут фильмы с Баталовым
13:54
За что любят Усадьбу Jazz
13:53
Россиянка зарезала мужа из-за пересоленной еды
13:51
НАТО отрепетировало столкновение с Россией
13:46
На желтой ветке метро произошло задымление
13:46
Алентова и Меньшов проводили Баталова в последний путь
13:40
Какие растения подходят для разных интерьерных стилей
13:38
Как стать звездой караоке с помощью алкоголя
13:26
Свинья-убийца откусила фермеру гениталии
13:19
Нищие должники заставили кредитора прослезиться
13:18
У транспортно-пересадочного узла в Митино появится гостиница
13:14
Бесполезные антибиотики
13:12
Кратовский стрелок был похоронщиком в Чечне
13:05
Володин приехал в Саратов проститься с депутатом
12:58
Россияне требуют уволить ведущего Соловьева
12:51
29% россиян готовы изменить супругам в отпуске
12:46
У школы в центре Москвы нашли человеческие кости
12:43
Умельцы сварили спиннер из старых жигулей
12:31
В Москве скончался известный режиссер
12:28
Объявлен полный список участников Bosco Fresh Fest
12:27
Новый созыв Общественной палаты приступил к работе
12:22
Екатерина Шпица показала повзрослевшего сына
12:22
Необычные свойства ряженки
12:09
Саакашвили пережил публичное унижение
12:08
В Москве прощаются с Баталовым
11:59
Путин назначил нового посла в Турции
11:55
Почему над стилем россиянок смеется весь мир
11:33
В ГУМе продавец сумок пострадал от удара током
11:26
Пассажира Turkish Airlines побили в самолете
11:21
Лучший футболист России подрался в Китае (видео)
11:12
США приготовили неожиданный подарок Путину
11:02
Евросоюз продлил санкции против Крыма
10:54
Орлова выходит замуж за друга Фриске
10:52
Ученые нашли виновника холодного лета
10:43
Известный актер скончался в возрасте 63 лет
10:31
У безработной москвички украли внедорожник за 4,5 миллиона
10:26
Как жила Голубкина до романа с Ливановым
10:16
Калашникова похвасталась квартирой за 40 миллионов
10:12
Необычный способ накормить младенца "порвал" Сеть (видео)
10:03
Центробанк отозвал лицензии у двух кредитных организаций
09:52
В Москве объявлен желтый уровень опасности
09:44
Ученые нашли высокоразвитых инопланетян рядом с Землей
09:40
Невеста рассказала о совместной жизни с Козловским
09:35
Битцевский маньяк Пичушкин заговорил впервые за 11 лет
09:29
В Москве оставят только желтые такси
09:19
Медведь покалечил спрятавшегося на дереве мужчину
09:09
Бывший директор Джигурды: Куме Никиты помогли умереть
09:01
Федосеева-Шукшина помирилась со скандальной дочерью
08:56
В Московском зоопарке родился 90-килограммовый слоненок
08:39
Порошенко осознал бессмысленность войны в Донбассе
08:33
Опубликовано видео ДТП с Ferrari на Рублевском шоссе
08:20
Британия шокирована новым наездом фургона на толпу
08:19
Раскрыты подробности личной жизни Баталова
08:13
На Москву надвигается гроза
08:02
Астрологический прогноз с 19 по 25 июня
07:58
Известный боец умер после нокаута (видео)
22:38
Почему "яблочнику" Митрохину закон не писан
20:18
Как "Единая Россия" решает предвыборные задачи
18:01
Ольга Ломоносова родит третьего ребенка
17:51
Киркоров растрогал нежностью с Галкиным
17:30
Невозмутимый НЛО разглядели на старых пленках с Луны
17:02
Перед смертью Илона Новоселова переписала квартиру на друга
16:34
Свидетелям ДТП с "пьяным" ребенком поступали угрозы
16:26
"Единая Россия" готовится к осенним выборам
16:14
В Подмосковье мужчина зарезал собутыльника
16:05
Звезды бросили Диану Шурыгину на день рождения
15:42
На гей-параде в Киеве задержали шестерых радикалов
15:28
Костюшкину понравился "разочек" со Стоцкой
15:06
В Перми открылся фестиваль дворового спорта
14:54
Модель из России прославилась на весь мир из-за позорного видео
14:47
Резник обвинил Успенскую в воровстве
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне требуют уволить ведущего Соловьева
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Соловьев отказался извиняться за оскорбление россиян
Бывшая жена Ливанова: Голубкина будет с побитой рожей ходить
Алексей Баталов оставил скандальное завещание
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
Шоу-бизнес

Пьяные выходки артистов

Алексей Панин, Евгений Цыганов. Фото: Dni.Ru
В этот день в 1751 году термин "водка" впервые появился в российских официальных документах. Елизавета Первая издала указ, регулирующий производство этого напитка. Но уже тогда многие стали водкой злоупотреблять. Сегодня иные представители актерской профессии часто предпочитают стимулировать себя при помощи алкоголя. И выпивка часто портит их репутацию.
прочитано 2312 раз

Леонид Агутин

ПО ТЕМЕ

Панин набросился на "буржуйку" Собчак

Больного Кузьмина срочно направили на обследование

 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Весной поклонники обсуждали ульяновский концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Многие журналисты написали о том, что, мол, зрители остались недовольны выступлением знаменитостей. Выход артистов на сцену задержали на 40 минут, а Агутин якобы появился перед публикой пьяным. Более того, некоторые репортеры уверяли, что Анжелика и Леонид повздорили и продолжали препираться даже на сцене. Думали, что причиной этому был как раз выпитый артистом алкоголь. Впоследствии оказалось, что Варум приболела, поэтому концерт задержали. А вот Агутин вообще не выпивал. "Мне очень хотелось выпить, не скрою. Но я не сделал этого. Потому что не мог подвести зрителей. Анжелика простыла, у нее была температура, поэтому давно слаженную и отрепетированную программу нам пришлось переверстать – требовалось добавить более легкие в голосовом плане композиции. В итоге концерт немного позже начался, но был блестящим. У меня нет желания оправдываться, но я просто онемел от удивления и возмущения(после шумихи в СМИ. – Прим.ред.). Скандал вырос из ничего, на пустом месте. Все это очень неприятно и унизительно", – рассказал Агутин в интервью Dni.ru.

Владимир Кузьмин

В последнее время певец и музыкант редко появляется на телеэкарнах, однако каждая передача с ним в главной роли обрастает множеством слухов и обсуждений. В частности, после выхода в эфир передач Андрея Малахова "Пусть говорят" и "Сегодня вечером". Пользователи Сети обратили внимание на внешность Кузьмина. Блогеры буквально не узнали любимого артиста. Комментаторы заявили, что лицо Кузьмина почему-то малоподвижно и подозрительно гладко, как-то осунулось, а глаза стали больше. Некоторые обратили внимание, что исполнитель что-то сделал и с зубами.  По мнению других блогеров, Кузьмин решил воспользоваться услугами пластических хирургов, чтобы "соответствовать" молодой жене. Ведь старость никто не отменял. нашлись те, кто предположил, что всему виной чрезмерное увлечение артиста алкоголем. Так, в ноябре 2015 года Кузьмин попал в скандал, когда дал концерт в Ростове-на-Дону. Выступление рокера шокировало его многочисленных поклонников: он вышел, как говорят, на сцену абсолютно пьяным. Как утверждали СМИ, Кузьмин даже не шел, а брел к микрофону. На ремне висела гитара, но играть он на ней не мог, хотя попытки были. Хуже всего слушателям стало, когда рокер запел: это было похоже на вой.

Александр Балуев

Актер, известный своими героическими ролями, внезапно устроил погром в лобби отеля "Азия" в Благовещенске осенью прошлого года. После торжественного приема у мэра города по случаю открытия фестиваля "Амурская осень" артист напился и разбил витрину гостиницы.Сотрудниц ресепшена агрессивное поведение Балуева не на шутку испугало. Девушки вызвали полицию, но другие участники фестиваля встали на защиту актера. "Вы можете отменить вызов? Я прошу вас, это же артист, он сейчас успокоится и уйдет к себе в номер!" – кричали его коллеги. Однако стражи порядка в самую дорогую гостиницу Благовещенска все же приехали. Актриса Екатерина Волкова вместе с другими звездами безуспешно пыталась успокоить дебошира, но тот отказывался покидать лобби. Тем не менее через какое-то время Александра увели в номер, а работники отеля принялись убирать стекла.

Евгений Цыганов

В театральных и киношных кругах ни для кого не секрет, что артист предпочитает пропустить рюмочку-другую, причем позволяет себе в алкогольном состоянии выходить в свет. Так, в 2015 году Цыганов отколол номер, выругавшись во время торжественной речи. Оскорбленная публика пришла к выводу, что артист попросту пьян. "Я очень благодарен этому джентльменскому квартальнику, как бы респект. Мама-папа, сын-собака, жена, Бог. Не знаю, что сказать. Я не знаю, зачем вы все здесь. Нарядились, сфотографировались – уже день не зря прошел. А, я знаю, что я хотел сказать. Я – Человек года, Человек года, ***! Это такая тоскливая формулировка. Я хотел вот что сказать: вот мы такие тут все сидим красивые. А на премии выбирают лучших. И я хочу, чтобы у нас было больше процессов – энергии, энтузиазма", – в микрофон заявил Цыганов, чем окончательно погубил свою репутацию, которую он сильно подмочил, бросив жену с семью детьми.

Алексей Панин

Однако всем даст 100 очков вперед известный актер Алексей Панин. Под воздействием алкоголя (а может быть, и еще чего-нибудь) артист устраивает феерические скандалы и перформансы. Алексей не только несколько раз закатывал скандалы в ресторанах, где матерился, бил посуду и демонстративно тушил сигареты о стол, но и прогуливался по одному из российских городов в женском белье и мастурбировал. В городе на Дальнем Востоке актер разгромил номер гостиницы. После общения с сотрудниками полиции он успокоился, но совсем ненадолго. На следующий день Панин разделся догола и отправился в таком виде гулять по отелю. Во время променада он материл каждого встречного сотрудника и крушил все вокруг. Чаще всего актер напивается на гастролях, в перерывах между спектаклями. Однако бывали случаи, когда в нетрезвом виде он выходил к публике. Так случилось в филармонии города Кокшетау в Казахстане. Пьяный актер поднялся на сцену и заявил, что организаторы спектакля встретили его не должным образом. После этих слов под недовольный свист зрителей Панин покинул зал. Впрочем, в настоящее время Алексей уверяет общественность, что больше не только не злоупотребляет алкоголем, но и вовсе "завязал".

Автор: Наталья Аряева19 июня 2017, 15:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Панин после скандала вернулся в свет

567

комментарии

Политика

Саакашвили пережил публичное унижение
США приготовили неожиданный подарок Путину
Порошенко осознал бессмысленность войны в Донбассе
Киев выставил себя на посмешище из-за стремления в НАТО

Шоу-бизнес

Подольская оголилась на отдыхе
Розенбаум дал странное объяснение холодному лету в Москве
Причина конфликта Бузовой и Бородиной
Пьяные выходки артистов

Проишествия

Британия шокирована новым наездом фургона на толпу
Известный боец умер после нокаута (видео)
Пассажирский самолет с хлещущим из бака топливом попал на видео
Таксист объяснил стоимость поездки в 50 тысяч рублей

Lifestyle

Как живет актриса Наталья Селезнева
Москва простилась с Алексеем Баталовым
Пять лучших сериалов о жизни врачей
Кинг сравнил Трампа с дементором
Шоу-бизнес

Бывший директор Джигурды: Куме Никиты помогли умереть

Антонина Саврасова много лет была возле эпатажного актера и знает все его тайны
Общество

Россияне требуют уволить ведущего Соловьева

В Сети появилась петиция в ответ на "публичное оскорбление" журналистом граждан
Шоу-бизнес

Жуткие шрамы Светланы Светличной после пластики

Скорее всего, актриса прибегала к круговой подтяжке лица
Шоу-бизнес

Причина конфликта Бузовой и Бородиной

Звезда "Дома-2" объяснила, почему ведущие шоу больше не дружат

Гороскоп

Астрологический прогноз с 19 по 25 июня
Ольга Ломоносова родит третьего ребенка
У Шпицы проблемы в личной жизни
Родовое проклятие Надежды Кадышевой

Фоторепортажи

Ярмольник cобрал артистам миллионы на старость
Алентова и Меньшов проводили Баталова в последний путь
Екатерина Шпица показала повзрослевшего сына
Как жила Голубкина до романа с Ливановым

Спорт

Лучший футболист России подрался в Китае (видео)
В фиаско лучшего боксера России винят судей
Украинскому футболисту устроили травлю за отдых в Крым
Тарасова поставила крест на Липницкой

Регионы

Медведь покалечил спрятавшегося на дереве мужчину
Свидетелям ДТП с "пьяным" ребенком поступали угрозы
Школьница родила от 64-летнего пенсионера
Влюбленные утонули во время секса в машине
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru