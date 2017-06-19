Пьяные выходки артистов

В этот день в 1751 году термин "водка" впервые появился в российских официальных документах. Елизавета Первая издала указ, регулирующий производство этого напитка. Но уже тогда многие стали водкой злоупотреблять. Сегодня иные представители актерской профессии часто предпочитают стимулировать себя при помощи алкоголя. И выпивка часто портит их репутацию.

Леонид Агутин



Весной поклонники обсуждали ульяновский концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Многие журналисты написали о том, что, мол, зрители остались недовольны выступлением знаменитостей. Выход артистов на сцену задержали на 40 минут, а Агутин якобы появился перед публикой пьяным. Более того, некоторые репортеры уверяли, что Анжелика и Леонид повздорили и продолжали препираться даже на сцене. Думали, что причиной этому был как раз выпитый артистом алкоголь. Впоследствии оказалось, что Варум приболела, поэтому концерт задержали. А вот Агутин вообще не выпивал. "Мне очень хотелось выпить, не скрою. Но я не сделал этого. Потому что не мог подвести зрителей. Анжелика простыла, у нее была температура, поэтому давно слаженную и отрепетированную программу нам пришлось переверстать – требовалось добавить более легкие в голосовом плане композиции. В итоге концерт немного позже начался, но был блестящим. У меня нет желания оправдываться, но я просто онемел от удивления и возмущения(после шумихи в СМИ. – Прим.ред.). Скандал вырос из ничего, на пустом месте. Все это очень неприятно и унизительно", – рассказал Агутин в интервью Dni.ru.

Владимир Кузьмин

В последнее время певец и музыкант редко появляется на телеэкарнах, однако каждая передача с ним в главной роли обрастает множеством слухов и обсуждений. В частности, после выхода в эфир передач Андрея Малахова "Пусть говорят" и "Сегодня вечером". Пользователи Сети обратили внимание на внешность Кузьмина. Блогеры буквально не узнали любимого артиста. Комментаторы заявили, что лицо Кузьмина почему-то малоподвижно и подозрительно гладко, как-то осунулось, а глаза стали больше. Некоторые обратили внимание, что исполнитель что-то сделал и с зубами. По мнению других блогеров, Кузьмин решил воспользоваться услугами пластических хирургов, чтобы "соответствовать" молодой жене. Ведь старость никто не отменял. нашлись те, кто предположил, что всему виной чрезмерное увлечение артиста алкоголем. Так, в ноябре 2015 года Кузьмин попал в скандал, когда дал концерт в Ростове-на-Дону. Выступление рокера шокировало его многочисленных поклонников: он вышел, как говорят, на сцену абсолютно пьяным. Как утверждали СМИ, Кузьмин даже не шел, а брел к микрофону. На ремне висела гитара, но играть он на ней не мог, хотя попытки были. Хуже всего слушателям стало, когда рокер запел: это было похоже на вой.

Александр Балуев

Актер, известный своими героическими ролями, внезапно устроил погром в лобби отеля "Азия" в Благовещенске осенью прошлого года. После торжественного приема у мэра города по случаю открытия фестиваля "Амурская осень" артист напился и разбил витрину гостиницы.Сотрудниц ресепшена агрессивное поведение Балуева не на шутку испугало. Девушки вызвали полицию, но другие участники фестиваля встали на защиту актера. "Вы можете отменить вызов? Я прошу вас, это же артист, он сейчас успокоится и уйдет к себе в номер!" – кричали его коллеги. Однако стражи порядка в самую дорогую гостиницу Благовещенска все же приехали. Актриса Екатерина Волкова вместе с другими звездами безуспешно пыталась успокоить дебошира, но тот отказывался покидать лобби. Тем не менее через какое-то время Александра увели в номер, а работники отеля принялись убирать стекла.

Евгений Цыганов

В театральных и киношных кругах ни для кого не секрет, что артист предпочитает пропустить рюмочку-другую, причем позволяет себе в алкогольном состоянии выходить в свет. Так, в 2015 году Цыганов отколол номер, выругавшись во время торжественной речи. Оскорбленная публика пришла к выводу, что артист попросту пьян. "Я очень благодарен этому джентльменскому квартальнику, как бы респект. Мама-папа, сын-собака, жена, Бог. Не знаю, что сказать. Я не знаю, зачем вы все здесь. Нарядились, сфотографировались – уже день не зря прошел. А, я знаю, что я хотел сказать. Я – Человек года, Человек года, ***! Это такая тоскливая формулировка. Я хотел вот что сказать: вот мы такие тут все сидим красивые. А на премии выбирают лучших. И я хочу, чтобы у нас было больше процессов – энергии, энтузиазма", – в микрофон заявил Цыганов, чем окончательно погубил свою репутацию, которую он сильно подмочил, бросив жену с семью детьми.

Алексей Панин

Однако всем даст 100 очков вперед известный актер Алексей Панин. Под воздействием алкоголя (а может быть, и еще чего-нибудь) артист устраивает феерические скандалы и перформансы. Алексей не только несколько раз закатывал скандалы в ресторанах, где матерился, бил посуду и демонстративно тушил сигареты о стол, но и прогуливался по одному из российских городов в женском белье и мастурбировал. В городе на Дальнем Востоке актер разгромил номер гостиницы. После общения с сотрудниками полиции он успокоился, но совсем ненадолго. На следующий день Панин разделся догола и отправился в таком виде гулять по отелю. Во время променада он материл каждого встречного сотрудника и крушил все вокруг. Чаще всего актер напивается на гастролях, в перерывах между спектаклями. Однако бывали случаи, когда в нетрезвом виде он выходил к публике. Так случилось в филармонии города Кокшетау в Казахстане. Пьяный актер поднялся на сцену и заявил, что организаторы спектакля встретили его не должным образом. После этих слов под недовольный свист зрителей Панин покинул зал. Впрочем, в настоящее время Алексей уверяет общественность, что больше не только не злоупотребляет алкоголем, но и вовсе "завязал".