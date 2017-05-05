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Шоу-бизнес

Киркоров смачно выругался из-за скандала в школе

Филипп Киркоров. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Популярный певец Филипп Киркоров, отметивший на днях 50-летний юбилей, опять не нашел общего языка с журналистами. Артисту настолько не понравились вопросы про недавний скандал в школе, что он смачно выругался.
прочитано 2003 раза

Репортеры позвонили отдыхающему исполнителю, чтобы узнать его мнение о скандале, который разгорелся в учебном заведении Дмитровского района Московской области.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

В одной из школ поселка Деденево в честь дня рождения Киркорова каждую перемену включали его хиты или зачитывали отрывки из его биографии. Кто-то из учителей таким способом решил выразить свою горячую симпатию к Филиппу. Это не понравилось ученикам и их родителям.

Скандал быстро разросся до федеральных масштабов и дошел до Виталия Милонова. Депутат Госдумы назвал такое проявление любви к Киркорову глупостью и предположил, что местные учителя неравнодушны к джин-тонику.

Акулы пера решили узнать, что думает об этом сам Филипп. Однако народный артист рассвирепел, услышав, по какому поводу репортеры соизволили его побеспокоить.

"Имейте совесть. Имейте совесть! У меня прошел юбилей, красивая дата. Вы меня всякой …. сейчас занимаете", – позволил себе непечатное слово артист. Киркоров заявил, что его ситуация со школой в Деденево совершенно это не волнует.

"У меня абсолютно сейчас другое настроение. Я отдыхаю. Я кайфую. Оставьте меня в покое! Умейте радоваться событиям в жизни артистов, людей, которые заслужили эту радость. Имейте совесть!" – цитирует разгневанного юбиляра сайт НСН.

Как писали Dni.Ru, Филипп со своим шоу "Я" уже посетил более 100 городов. Его посмотрели свыше миллиона человек. Готовил эту программу артист на протяжении пяти лет.

 

Режиссер Франко Драгоне и международная команда сделали в итоге шоу мирового уровня. На постановку, по слухам, Киркоров потратил шесть миллионов евро или около 370 миллионов рублей.

Автор: Елена Алешина5 мая 2017, 21:30
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Киркоров с помпой провел юбилейный банкет

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