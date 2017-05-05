Гагарина рассекретила необычное имя новорожденной

Популярная певица Полина Гагарина, на днях ставшая мамой во второй раз, рассекретила имя своей дочки. Звезда эстрады назвала малышку оригинально и по-западному – Мией.

Артистка поделилась снимком, на котором запечатлен ее супруг, звездный фотограф Дмитрий Исхаков. Он написал на асфальте имя дочки и обвел его огромным сердцем.

"Сегодня счастливый отец получил свидетельство о рождении 🐣💌 Знакомьтесь, Мия Дмитриевна Исхакова!" – представила подписчикам в Instagram свою наследницу Гагарина.

Затем исполнительница обратилась к новорожденной. "Будь счастлива малышка! В мире нет таких слов, чтобы рассказать о нашей нежности и любви к тебе, наша девочка ❤ #МояМия #доченька", – написала счастливая мать.



Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Май 5 2017 в 9:22 PDT

На днях супруг Полины рассказал, как ощущает себя в роли отца. "Все изменилось совершенно. Жизнь поделилась на "до" и "после". Я испытываю чувства настолько сильные, что даже не смогу подобрать слов для их описания, – признался Дмитрий. – Это что-то, совершенно мной прежде не испытанное. Любовь иного порядка. А запах! Этот запах невозможно сфотографировать, и это мучает меня. Самый вкусный запах на свете!"