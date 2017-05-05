Гагарина рассекретила необычное имя новорожденной
Артистка поделилась снимком, на котором запечатлен ее супруг, звездный фотограф Дмитрий Исхаков. Он написал на асфальте имя дочки и обвел его огромным сердцем.
"Сегодня счастливый отец получил свидетельство о рождении 🐣💌 Знакомьтесь, Мия Дмитриевна Исхакова!" – представила подписчикам в Instagram свою наследницу Гагарина.
Затем исполнительница обратилась к новорожденной. "Будь счастлива малышка! В мире нет таких слов, чтобы рассказать о нашей нежности и любви к тебе, наша девочка ❤ #МояМия #доченька", – написала счастливая мать.
На днях супруг Полины рассказал, как ощущает себя в роли отца. "Все изменилось совершенно. Жизнь поделилась на "до" и "после". Я испытываю чувства настолько сильные, что даже не смогу подобрать слов для их описания, – признался Дмитрий. – Это что-то, совершенно мной прежде не испытанное. Любовь иного порядка. А запах! Этот запах невозможно сфотографировать, и это мучает меня. Самый вкусный запах на свете!"
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