Утяшева и Воля довели до слез словами о дочке

Красивые и позитивные супруги Ляйсан Утяшева и Павел Воля растрогали поклонников до слез своими нежностями. Артисты расчувствовались, когда поздравляли с днем рождения свою маленькую дочь Софию.

Знаменитая гимнастка и резидент Comedy Club счастливы в браке с сентября 2012 года. Супруги воспитывают старшего сына Роберта и дочь Софию. 5 мая лапочке-дочке звезд исполнилось два года.

Любящие родители трогательно поздравили свою малышку в популярной социальной сети Instagram, заставив подписчиков рыдать от умиления. Сама София, вероятно, прочтет эти полные нежности послания от Павла и Ляйсан, когда чуть-чуть подрастет. Воля поделился в микроблоге фото с нарядными в честь праздника дочкой и женой.

"Это мои девчата. Одна чуть постарше, другой исполнилось сегодня 2 года. София. Дочка. Девочка. Спасибо тебе за эти прекрасные 2 года. Лясенька, спасибо за это счастье. Мы с Робом, ваши мужички, обещаем вас любить и защищать, как делали это без остановки до этого дня", – обратился к своим любимым женщинам Павел.

Публикация от Воля Павлик Алексеевич (@pavelvolyaofficial) Май 5 2017 в 5:37 PDT

Супруги закатили для своей малышки вечеринку. Сама она была одета как принцесса. "Весь дом в шарах, София в поцелуях и юбке – праздник! ... Софийкину маму целую. Саму Софийку тискаю до безумия. Праздник! Ура! И как кричат наши дети: Салюююююют!!!" – поделился счастьем Воля.

Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva) Май 5 2017 в 4:37 PDT

Ляйсан тоже оставила в Instagram поздравление дочке, правда, чуть менее эмоциональное. Ведущая шоу "Танцы" поделилась фото Павла с именинницей. "Сегодня День рождения у нашего ангела. Доченька, мы тебя очень любим", – призналась Утяшева, добавив в хештеге, что София – мамина радость.

Публикация от Воля Павлик Алексеевич (@pavelvolyaofficial) Апр 26 2017 в 10:01 PDT

К слову, недавно супруги отдохнули в Дубае, откуда радовали подписчиков смешными путевыми заметками. На одном из снимков запечатлено, как Ляйсан делает шпагат, положив ногу на спину мужа. "Когда я обещал тебе быть во всем опорой, я имел в виду не совсем это... – шутливо прокомментировал милый снимок шоумен. – Но, если честно, я не жалуюсь. Был очень классный день".