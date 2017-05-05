Разительные перемены во внешности у Галкина озадачили фанатов

Вероятно, дело не только в минеральной воде. Хотя ее сейчас за границей юморист пьет активно.

Пятый и самый молодой супруг Примадонны пожаловался в своем микроблоге, что ему перестали продавать алкоголь. Максим Галкин в привычной юмористической форме объяснил изменения тем, что на протяжении суток пил воду из целебных минеральных источников Карловых Вар. "Всего сутки попил воды из источников... Видать, переборщил – не продают алкоголь. Боюсь, еще день и не пустят в самолет без сопровождения!"

Поклонники подхватили шутку Галкина и засыпали его комплиментами: "Пацан", "Прямо в подростка превратился", "Мало кто в 40 выглядит на 25-27 лет! Это только один большой плюс Максиму", "А если еще денек попьете чудодейственной водицы, то сами у себя в передаче "Лучше всех" в категории от двух до пяти будете выступать", "Алла тебя или усыновит или уматерит".

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Май 4 2017 в 3:23 PDT

Не секрет, что пара Пугачевой и Галкина давно находится в эпицентре слухов и обсуждений. Это связано с разницей в возрасте супругов в 27 лет. Недоброжелатели не упускают возможности упрекнуть чету в неискренности чувств и жажде пиара. Вот и в этот раз среди комментариев под фото телеведущего хейтеры оживились, предлагая Максиму угостить чудо-водой Аллу Пугачеву: "Жене дай попить тоже", "Напои Пугачеву, а то уже видно вмешательство скальпеля". Однако сам Галкин не торопится реагировать на подобного рода едкие замечания. Видимо, ему не привыкать.

