48-летняя Бондарчук в купальнике напугала худобой

В Сети активно обсуждают фигуру 48-летней Светланы Бондарчук, снявшейся в бикини. Людям категорически не нравится, что после развода светская львица сильно похудела и скукожилась.

В социальной сети Instagram комментаторы на редкость ироничные и даже злые. Любой знаменитости достается от диванных критиков немало неприятных слов. Из-за этого одни известные дамы выкладывают в интернет только котиков или отключают возможность комментирования, другие, напротив, будто дразнят ненавистников, давая им повод для выброса желчи.

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана относится ко второй категории. Она без страха публикует фото в купальнике, давая возможность своим подписчикам посоревноваться в остроумии.

Хотя, отметим, кое-какие слова комментаторов, например, про чрезмерную худобу, можно назвать справедливыми. За последние месяцы Бондарчук заметно постройнела. Настолько, что некоторые ее поклонники забеспокоились, уж не идет ли речь об анорексии.

Публикация от SB (@a030aa) Май 5 2017 в 5:59 PDT

"Метлы не хватает...😱", "Просто уродец худющий", "Извините, но зачем так горбиться постоянно!!! Некрасиво ведь. Больше уверенности вам не помешает!!!", "Руки как у больной", – не щадят светскую львицу сетевые зубоскалы.

Публикация от SB (@a030aa) Май 4 2017 в 8:30 PDT

Неравнодушные люди отметили, что Светлана скукожилась и будто даже осунулась. Другие же считают, что благодаря такому изящному строению фигуры светская львица выглядит лет на 20 моложе реального возраста.

Публикация от SB (@a030aa) Май 4 2017 в 6:32 PDT

"Ну прямо девчонка!!!", "Тоже хочу так в 48 лет выглядеть!", "Модная, как всегда, а мода требует жертв", "Фигура супер!!!", "Можно только позавидовать👍👍👍", – поощрили Бондарчук на дальнейшие голодовки восторженные комментаторы.

К слову, некоторое время назад Светлана побывала в гостях у Ивана Урганта на его шоу и рассказала, почему у нее заметно выпирают косточки. Оказывается, бывшая супруга режиссера поддерживает себя в форме с помощью бега. И еще она правильно питается. От тоски ее спасают любимая работа и богатые гламурные подружки, с которыми она постоянно отжигает на курортах.