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Лишившийся мужского органа Шура лечится в психдиспансере

Шура. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Популярный певец Шура, которому, по его словам, из-за рака отрезали яичко, был замечен в московском психоневрологическом диспансере. Представитель звезды 90-х успокоил журналистов, что певец лечится там не от депрессии, а от отита.
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Журналисты выяснили, что исполнитель, которому 20 мая исполнится 42 года, сумел преодолеть расстройства и депрессию. Сообщается, что посещение артистом диспансера никак не связано с его психическим состоянием.

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Официальный представитель Шуры Павел Депершмидт объяснил все тем, что у артиста не так давно возникли сильные боли в области слухового аппарата. И певец в психдиспансере пытается от них избавиться.

"У него двусторонний отит и очень сильно болят уши. Никакой депрессии и нервного расстройства нет", – заверил акул пера директор артиста.

Шуре приходится регулярно являться к врачам. "Он ежедневно ездит в стационар на физиотерапевтические процедуры, пьет антибиотики и усердно лечится. Мы недавно летали на гастроли в Якутск. Представьте, у нас с Москвой разница во времени шесть часов плюс еще и погода различается. Там очень тепло, а в Москве холодно, дожди и сырость. Видимо, его просквозило, простудился сильно", – предположил Павел.

По словам Депершмидта, температуры у Шуры не было. Он просто ощутил нестерпимую боль в ушах. После осмотра у специалиста исполнитель отправился домой. Более того, певец трудится как ни в чем не бывало.

"Он не лежит в стационаре, а продолжает ходить на съемки, – цитирует директора Шуры сайт Sobesednik.ru. – Вчера весь день находился на презентации в Лапино, был членом жюри на одной программе. Все в порядке. Улучшение, конечно, наступает незаметно, так как он заболел буквально день назад. Но надеемся на скорейшее его выздоровление".

Напомним, певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) прославился благодаря песням "Твори добро", "Отшумели летние дожди" и "Холодная луна", а также необычному имиджу – он выступал в минимуме одежды, демонстрируя невероятную худобу, и с полнейшим отсутствием передних верхних зубов. Поэтому многие знают артиста и еще по характерному пришепетыванию.

Однако на пике популярности Шура пропал. Через несколько лет он вернулся на сцену сильно располневшим, лысым и со вставленными зубами. Певец фонтанировал оптимизмом, участвовал в съемках телепрограмм и исполнял старые хиты. Лишь недавно стало известно, что Шура пропал из поля зрения СМИ и поклонников из-за того, что у него обнаружили онкологическое заболевание.

Причем, по словам эксцентричного исполнителя, рак нашли довольно поздно. "Все оказалось очень экстренно. У меня были метастазы. Уже было очень плохо все", – отметил Шура. Через неделю после встречи с онкологом популярный певец уже лежал на операционном столе одинцовского военного госпиталя. "Мне отрезали одно яичко. Думаю, ладно, значит, нужно это пройти и жить дальше", – рассудил Шура.

Сложная операция положила начало долгому изнурительному лечению. Артист не стал скрывать, что на реабилитацию в лучших клиниках России и Швейцарии у него ушло пять лет и около миллиона долларов.

Автор: Иннокентий Звездинский5 мая 2017, 16:23
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