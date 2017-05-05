Истеричку Джоли сравнили с питбулем

Известный блогер Лена Миро проанализировала интервью Брэда Питта, в котором он признался в своей вине в разводе с Анджелиной Доли. Однако сама Миро считает иначе.

Лена Миро начала свой анализ, который разместила на страничке в социальной сети "Живой журнал", с цитаты Брэда Питта, где голливудский красавчик сообщил о том, что у него появилась винодельня, и он регулярно наслаждался производимым продуктом. И даже когда у него появилась семья, он не смог завязать с пьянством. "Со времен колледжа не могу вспомнить день, когда бы не выпивал. Я много пил, и это стало проблемой", – признался Питт.

Однако, по мнению Миро, и Анджелина Джоли не святая. "Есть такой тип истеричек, которых трезвый мужик не вынесет. Пьяный -– и тот не каждый. Добрые и жалостливые бухарики -– единственный тип мужа, который будет сносить дурной нрав жены, обвиняя к тому же во всем себя", – компетентно сообщила Лена.

Блогер уверена, что это как раз случай Питта и Джоли. "Выпив пару стаканов вина из собственной винодельни, Брэд распускал слюни и пытался успокоить истеричку-жену. Джоли, как питбуль, рвала Питта, потому что ей нужно было на ком-то выместить своё дурное настроение. Брэд Питт, не понимая хитрого плана, покорно сносил оскорбления, считая их вполне заслуженными. Ведь он пьёт, а значит Энджи права. Самое абсурдное в том, что даже теперь он считает себя виноватым в развале брака. Это не истерод Джоли все засрала, а он мало старался", – проанализировала брак одной из самых красивых пар Голливуда Лена Миро.

И тут блогер внезапно похвалила Анджелину. "Все-таки Джоли умница. Разводит лоха, а он и не понимает. Бросил пить даже и удивляется, почему его истеричка все никак не хочет вернуться к нему. А у меня есть стойкое подозрение, что Джоли его "простит". В смысле, что проучит сейчас и вернёе назад, чтобы продолжить манипулировать им", – предположила Лена.

Напомним, Анджелина Джоли подала документы на развод с Брэдом Питтом в середине сентября 2016 года. Официальной причиной актриса назвала непреодолимые разногласия в вопросе воспитания детей. Кроме того, она обвинила мужа в чрезмерном употреблении алкоголя и наркотиков.