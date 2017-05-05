Почему звезды "Дома-2" тянут со свадьбой

Поклонники возмущены: их любимцы Евгений Кузин и Александра Артемова никак не могут сыграть свадьбу. Звезда "Дома-2" объяснила задержку бракосочетания.

Евгений Кузин и Александра Артемова стали победителями в конкурсе "Свадьба на миллион" еще зимой, однако пока так и не оформили отношения. Многочисленные поклонники теряются в догадках, почему влюбленные тянут с торжеством, а некоторые зубоскалы уверены, что парочка давно "растранжирила" деньги, а на самом деле Кузин – гей. "Я даже слышать этого не хочу! Если у мужчины есть ребёнок, значит он любит женщин. Я впервые это слышу. Мой мужчина любит меня. Наверное, это пишут те, кому он отказал или дорогу перешел", – прокомментировала слухи Артемова.

Как оказалось, влюбленные полным ходом готовятся к торжеству. Свадьба запланирована на август – начало сентября и пройдет в Москве. Гостей будет 60 человек – самые близкие люди Жени и Саши. "С локацией мы пока не определились, но я мечтаю о ресторане "Турандот". Это невероятно шикарное место и безумно дорогое", – отметила Артемова, добавив. что еще рассматривает вариант усадьбы.

Понятно, что выигранного миллиона паре не хватит. "У нас уже один торт почти миллион стоит. Мы возьмём те деньги, которые мы выиграли, и плюс накопим еще. Это как раз Женькина забота – заработать как можно больше. Мы поэтому и с датой не можем определиться – у него много работы. Он же мероприятия и свадьбы ведет, а сейчас сезон", – сообщила невеста.

Публикация от Артемова Саша (@artemovasasha1) Апр 28 2017 в 7:26 PDT

Тем не менее, уже известно, что в самый важный день Александра сменит два подвенечных наряда: одно будет иметь огромный шлейф, а другое будет весьма откровенным. Артемова призналась, что Кузин не делал ей предложения и кольца не дарил. Просто сказал ей собираться в загс. Вот только заявление Саши не приняли, потому что у нее нет российского паспорта. "Мы еще раза два попробовали, но мне отказали везде, поэтому теперь мы ждем торжества и российского паспорта", – призналась Александра.

Артемова призналась, что, конечно, хотела бы и предложение любви и сердца и кольца от Кузина. "Об этом каждая девочка мечтает. Я считаю, что кольцо-то уж я точно за два года совместной жизни заслужила. Характер у Жени очень непростой, да и у меня тоже", – цитирует Анастасию Life.ru.