Рыдающая Овсиенко отправилась за любовником в тюрьму

Гражданский муж певицы освободился из "Матросской Тишины". Теперь она может снова вернуться к светской жизни.

Минувшей ночью гражданский муж певицы Татьяны Овсиенко вышел на свободу после полугода заключения. Певица приехала к дверям СИЗО №1 на северо-востоке Москвы, чтобы встретить его. Когда из ворот каталажки вышел ее возлюбленный, она разрыдалась. "Я счастлива, мы с Сашей снова вместе, этот день, наконец-то, наступил. Сейчас мы на несколько дней поедем к родственникам, побудем все вместе, отдохнем", – поделилась Овсиенко.

По словам певицы, она только встретила свою любовь, когда горе пришло в ее дом. И перевернуло жизнь с ног на голову... Все это время Татьяна не появлялась на светских мероприятиях, но не переставала давать концерты. Все доходы с них она тратила на хороших адвокатов для любимого.

Напомним, Александр Меркулов был в заключении в столичном СИЗО с августа 2016 года по обвинению в организации покушения на бизнесмена Сергея Васильева. Он отбывал наказание в общей камере, вмещающей до восьми человек, осужденных за особо тяжкие преступления. Татьяна не оставляла Александра и при каждой возможности приходила на свидания.

Меркулов признался, что счастлив вновь оказаться рядом с любимой, и в ближайшее время они планируют обвенчаться. "Чувствую себя нормально, все хорошо. Очень скучал по Тане. Теперь у нас вся жизнь впереди, мы теперь и поженимся, и обвенчаемся, как и планировали!" – сказал StarHit Александр.