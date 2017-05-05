Крым на "Евровидении" променяли на трансвестита Сердючку

Проводницей со звездой во лбу заменили виды "Ласточкина гнезда". Видимо, в угоду вкусам Старого света.

На Украине экстренно переснимают приветственный промо-ролик для конкурса песни "Евровидение". Показывать его должны уже перед первым прямым эфиром 9 мая. А спешка получилась из-за того, что в первом варианте среди различных достопримечательности Незалежной появляется "Ласточкино гнездо". Это символ полуострова Крым, который давно уже является российским.

Теперь же главным героем презентации будет Верка Сердючка – поющая "проводница с судьбой", выступавшая на конкурсе в 2007 году и ставшая там второй. Тогда, кстати, появилась ее фирменная шапочка-звезда, в которой Верка, кажется, даже спит.

В роли Верки Сердючки – Андрей Данилко. На родине его прежде забрасывали камнями за то, что выступает в России. Теперь, поди ж ты, сделали одним из символов страны. Видимо, в угоду толерантной Европе, которая любит фриков, трансвеститов и прочих ярких личностей.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди расценила отказ Украины от ролика с кадрами полуострова как знак его признания российской территорией. "Последнее известие о том, что в Украине будет заново сниматься промо-ролик музыкального конкурса, вызывает уже не улыбки, а хохот, и не только в Европе. Украина задним умом поняла, что не стоит рекламировать Крым, поскольку в Украину и так никто не едет, и решила переснять рекламный ролик "Евровидения". Мы в Крыму поняли, что музыкальная, творческая Украина осознала необходимость более корректного отношения к выбору крымчан на референдуме. Тем самым Украина изменила свое отношение к государственной принадлежности Республики Крым, признала, что Крым является территорией Российской Федерации", – заявила она в интервью "Русской службе новостей".



