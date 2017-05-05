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Шоу-бизнес

Актер Епифанцев попал в секту

Владимир Епифанцев. Фото: GLOBAL LOOK press/Vladimir Myshkin
Актриса Анастасия Веденская дала большое интервью, в котором высказалась о экс-супруге Владимире Епифанцеве. Она объяснила причины их разрыва и сообщила, как артист стал жертвой сектантов.
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Недавно Владимир Епифанцев пришел на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", в котором рассказал всю подноготную его отношений с супругой, актрисой Анастасией Веденской. Его повествование оказалось настолько откровенным, что были удивлены не только многочисленные фанаты. но и видавшие виды журналисты.

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Тогда репортеры решили связаться с самой Веденской, чтобы она прокомментировала действия Епифанцева. По словам Анастасии, она знала о том, что он собирается участвовать в шоу, причем согласился из-за денег. Больше всего актриса переживает за сыновей: Гордея и Орфея. "Понятно же, что многие, с кем приходится контактировать моим детям, видели эту передачу – учителя, мамы одноклассников, друзей. Сыновья чувствуют этот невероятный груз. Хотя, с другой стороны, воспитываю их воинами, и по мне, чем больше трудностей, тем лучше. Объясняю им, что вся эта ситуация – на преодоление. В том, что и как представил Володя на программе, половина позерства, а половина – его правда. Он действительно так чувствует", – отметила актриса.

С недавних пор Ееденская стала замечать, что муж стал странно себя вести. "Однажды он был на даче с детьми, я позвонила, он не брал трубку. Написала СМС, что мне нужно поговорить с Гордеем. И тут же получила обратно свое сообщение. В эту секунду я почувствовала, что происходит что-то нехорошее. Спросила: "Кому ты пересылаешь мои сообщения?" Он ничего не объяснил и стал очень странно разговаривать: "Настя, я очень тебя люблю! Но хотел бы, когда ты в следующий раз… я с уважением к тебе отношусь…" Ему несвойственно так строить фразы. И тогда я подумала, что он попал в какую-то секту", – цитирует Веденскую Woman Hit.

Когда Анастасия открыла почту мужа, она обнаружила, что он куда-то перечисляет деньги. "В письме от этого адресата к Володе было написано: "Я тебе шикарную семью сделаю. То, что жена у тебя воин – ничего, мы будем ее ломать сейчас". Володя должен был пересылать ему все мои сообщения и рассказывать, что у нас происходит, а тот в ответ говорил, что нужно написать мне. Я "пробила" адрес этого человека и ночью заказала для него букет в траурном оформлении с запиской "От жены Епифанцева", – поведала Анастасия.

Епифанцев даже носил обереги против собственной жены, а ей говорил, что она ведьма и . приворожила его. "Сейчас я с юмором к этому отношусь, а тогда испугалась, почувствовала, что Володя сходит с ума. И сейчас я не всегда понимаю, с кем имею дело, в нем говорят какие-то другие сущности", – заявила актриса.

Веденская высказалась и о причинах разрыва. По ее словам. дело не в ревности и не в другой женщине. все гораздо сложнее. "Дело не в самой измене. Можно изменить и скрывать. Но если это всплыло, сказать правду – одно, а пытаться делать из своего партнера сумасшедшего – совсем другое", – отметила актриса.

Оказалось, Анастасия поймала мужа на вранье, когда положила включенный диктофон в его карман и прослушала все его разговоры. "Дала ему послушать эту запись, и он сказал: "Почувствовала себя… в моей шкуре?", из этой фразы я сделала вывод, что он мне отомстил. Володя гордился, что около меня постоянно вьются мужчины, и он прекрасно знал, кто из них в меня влюблен. Я никогда ничего не скрывала. И он считал, что я отлично с ними управляюсь. Но, видимо, не все было так безболезненно для него, как он демонстрировал. В любом случае я не лгала ему и не предавала ни на секунду", – уверила Анастасия.

По словам актрисы, Епифанцеву кажется. что они до сих пор вместе. "Он может прийти в два часа ночи, бродить по дому, пить чай, заснуть у нас. Мне не жалко, но когда он обещает сыновьям приехать завтра и не появляется три дня, потому что пытается прийти в норму после очередной угарной вечеринки в своей каморке, выложив при этом кучу селфи групповой оргии, или, не предупредив, уезжает на съемки, это безумно ранит детей, особенно Орфея. После ухода Володи у него открылась астма, он подолгу лежал в больнице. Орфей безумно любит папу, с ума сходит без него", – поведала артистка.

Возможно, обострились отношения у супругов из-за большой востребованности Веденской. "Я начала активно сниматься, потом у него "съехала крыша". Володя был для меня и отцом, и мужем, и братом… Мне было больно не из-за этой истории, а потому что самый единственный, близкий и родной человек предал меня", – с горечью констатировала Веденская.

Также Анастасия переживает за детей, которых она не может уберечь от "от психологической атаки довольно агрессивного и нетерпимого пространства, которое создает им" Епифанцев. Более того, якобы Гордей не очень принимает отца. "Сын, как и я, человек логики. И считает, что во многих вещах отец ведет себя омерзительно. Он и раньше не раз видел, как мы ругались, и говорил: "Мама, я хочу, чтобы вы расстались". Но я всегда говорю детям, что их папа – самый лучший, и никакого другого отца у них не будет. У Володи и правда есть масса достоинств, им можно гордиться. Он – большой художник, добрый и сыновей любит безумно", – отметила актриса.

Кстати, это именно она решила поставить точку в их браке. "Если бы я не позвонила няне и не сказала: "Наташа, у вас есть полтора часа, чтобы собрать его вещи, а он должен успеть их за это время забрать", он бы не ушел никогда. Я просто не дала ему шанса поговорить об этом.Я лет с 18 занимаюсь духовными практиками и знаю, что любая женщина в жизни мужчины – это берегиня и чистильщик его рода. И пока ты не разорвешь эту связь, ничего не будет. То есть мы вместе до сих пор. Я это чувствую энергетически, и он – тоже. Он точно знает, что развод – конец нашей истории. При этом мне его иногда безумно, до слез, жаль. Но я считаю, у каждого свой путь", – заключила Анастасия Веденская.

Автор: Наталья Аряева5 мая 2017, 14:11

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