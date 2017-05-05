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Джигурда странно отреагировал на беременность Анисиной

Никита Джигурда и Марина Анисина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Dni.Ru поздравили актера и попросили прокомментировать новость об интересном положении его супруги. Но реакция была сдержанной.
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Поклонники предположили, что прославленная фигуристка и ее экзальтированный супруг ожидают третьего ребенка. Такие выводы были сделаны на основе свежих фотографий и видео, которые Джигурда регулярно публикует в соцсетях. Уж слишком свободные платья на Марине. Хотя за ними "поплывшую" фигуру все равно скрыть не удается. 

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Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Чтобы не множить слухи, корреспондент Dni.Ru обратился напрямую к Никите Джигурде. Мол, можно ли поздравить его, что он снова скоро станет отцом и может ли он что-то сказать о беременности Марины? Но ответ актера был странным – он прислал множество фотографий его и Марины отдыха во Франции и многозначительно написал: "На сей раз беременность – без комментариев". И следом – смайлик.

Джигурда и Анисина. Фото: личный архив

Очевидно, что ключевыми здесь являются слова "на сей раз". Наверное, эпатажный актер просто боится сглазить. Дело в том, что два года назад, как писали, в их семье произошло несчастье – у его жены, беременной третьим ребенком, случился выкидыш. Джигурда в произошедшем винил себя. "О Богородица, по Герде я тоскую и выдержкой твоею удивлен… Прости меня, родная, я не смог тебя и плод наш уберечь…" – говорил он тогда.

Джигурда и Анисина. Фото: личный архив

Напомним, что эксцентричная пара официально оформила брак в 2008 году. За это время влюбленные стали родителями. У них есть сын Мик-Анжель Крист Анисин-Джигурда и дочь Эва-Влада. Мальчику сейчас восемь лет, девочке – шесть.

Автор: Феликс Грозданов5 мая 2017, 13:41
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Джигурда совершил coming-out на вечеринке

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