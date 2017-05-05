Хилькевич в рванине перепутали с бомжом

Кривые зубы, грязная одежда – поклонники в недоумении. Но юмор Анны они оценили.

Популярная актриса Анна Хилькевич, известная многим по сериалу "Универ", удивила поклонников негламурным видом. Кривые зубы, рваная грязная одежда, нелепая шапочка – такой красавицу еще не видели. "Решила, что нужно украшать свой аккаунт яркими запоминающимися снимками, – пояснила Анна. – Ведь поговаривают, что секси-фото набирают больше лайков и подписчиков. Так что немного животной страсти вам, тем более я знаю, вы любите меня".

Действительно, поклонники любят актрису любой. "Молодец, с чувством юмора", "Анна – бомба в любом виде", "Ржака! Вот это образ! Держи меня семеро и мой живот", – пишут одни. Но нашлись и те, кто странное фото не оценил. "Матерь божья, как же тебя, Аня, жизнь потаскала", "Бомжара", "Люська с площади трех вокзалов, один в один", "Что с зубами?", "Похожа на бомжиху", – комментируют подписчики.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) Май 4 2017 в 5:55 PDT

Анна поторопилась разъяснить ситуацию, выложив фото в своем привычном виде с подписью: "Хватит с меня человека без пмж". Фанаты надеются, что впредь актриса обойдется без подобных экспериментов – все привыкли видеть ее ухоженной, стильной и яркой. А образ подзаборного маргинально-деклассированного элемента лучше оставить для съемок в кино.

