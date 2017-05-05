Семенович с жуткими руками сравнили с дояркой

У певицы стали заметны возрастные изменения. Хотя ей только 37 лет.

Певица и актриса Анна Семенович на своей странице в социальной сети опубликовала рекламный снимок салона красоты. Она похвасталась укладкой, поблагодарила мастеров. Идеальный мейк-ап, хорошая фигура, соблазнительная грудь – казалось бы, не к чему придраться. Слава фотошопу! Но руки...

Поклонники в шоке от увиденного. "Аня, что с руками? Руки моей мамы, а мне не 20", "За руками нужно следить", "Руки больно подпортили фото, а так все отлично", "Кисти – жесть", "Руки выдают возраст как ни крути", "На доярку похожа и руки рабочие", "Хорошее фото, но руки оставляют желать лучшего", – пишут удивленные фанаты в многочисленных комментариях к снимку.

Анне, впрочем, не привыкать к нападкам злопыхателей. Ей частенько достается за объемную грудь, полноту, излишнее увлечение ретушью на фото и прочую ерунду. Но она не обращает внимания на завистников и интриганов. Потому что знает: если о тебе говорят, значит, ты нужна и интересна.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Май 4 2017 в 6:48 PDT

Что же касается рук, то считается, что именно они больше, чем лицо, выдают характер и возраст женщины. Их кожа подвергается воздействию климатических, механических, химических и других факторов. Она рано высыхает, истончается, утрачивает эластичность, появляются пигментные пятна и морщины. Поэтому косметологи всегда говорят: "Если не хотите "кричать" о своем возрасте, заставьте ваши руки "замолчать".