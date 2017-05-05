Пухлая Бородина нежно припала к Собчак

Ведущая "Дома-2" удивила поклонников. В начале работы на главной телестройке страны она выглядела иначе.

Скандальному телепроекту "Дом-2" на канале "ТНТ" 5 мая исполнилось 13 лет, и за это время было создано 15 семей. Однако идут на это шоу в основном не строить любовь, а пиариться. Раскрутились Собчак, Бузова и иже с ними. По запросам в поисковиках они лидируют!

Одна из ведущих проекта Ксения Бородина на своей странице в соцсети Instagram опубликовала фото, снятое в 2004 году, когда все только начиналось. "Сегодня 13 лет реалити-шоу "Дом-2". 13 лет назад, 5 мая 2004 года, я стала ведущей на канале "ТНТ", и это полностью изменило мою жизнь. Я хочу выразить огромную благодарность каналу "ТНТ": вы поверили в меня и дали мне такую путевку в жизнь. Ежедневно вы проделываете титаническую работу, чтобы корабль плыл уже 13 лет".

На этот архивный кадр смотреть интересно, ведь теперь звезды "Дома-2" выглядят иначе. "Тут вообще другая. Лицо полнее что ли", "Ты стала надменной и злой", "А Вы пухленькой были, особенно щечки", – написали поклонники.

Публикация от borodylia (@borodylia) Май 5 2017 в 12:45 PDT

Досталось на орехи и самому проекту. "Корабль разврата и дебилов", "Дом-2" надо закрывать. Где вы берете этих участников? В кунсткамере?", "То, что несет шоу, – ужас. Один разврат. Все со всеми спят и дерутся. И кто там реально семью построил? Только разводы и сироты. Сиськи, письки и никакой морали", – высказались пользователи.