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Варнаву наказали за песню о Путине

Екатерина Варнава. Фото: instagram.com/kativarnava
Екатерине Варнаве запретили въезд на территорию Украины сроком на пять лет. Причиной такого решения стало исполнение участницей Comedy Woman песни о Владимире Путине в Крыму.
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О том, что Екатерине Варнаве запретили въезд на территорию Украины сроком на пять лет, сообщил украинский сайт "Обозреватель" со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины (СБУ) на свой запрос.

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Екатерина Владимировна Варнава актриса, телеведущая, участница и хореограф шоу Comedy Woman

"На ваш запрос по поводу Е.Варнавы сообщаем следующее. СБУ в марте этого года было принято решение о запрете въезда в Украину указанной в запросе персоне сроком на 5 лет в связи с тем, что ее действия противоречат интересам обеспечения безопасности Украины", – объяснили журналистам в спецслужбе.

Как оказалось, под украинские санкции Екатерина Варнава попала в связи исполнением в Крыму песни о Владимире Путине в 2016 году, поясняет "Московский комсомолец" (хотя в самой музыкальной композиции имени президента не фигурирует). Самое интересное, что 30 марта 2017 года Варнава выступала с концертом в Киеве и у нее явно не было никаких проблем с пограничниками.

Ранее въезд в Украину запретили прославленному российскому актеру Дмитрию Певцову. Артиста обвинили в нарушении украинского законодательства, поскольку он когда-то гастролировал в Крыму. Впрочем, сам Дмитрий, кажется, не расстроен. На признание его опасным для Украины элементом он смотрит философски.

"Что на психов реагировать? – заявил Певцов. – Я переживаю, что они людей невинных убивают до сих пор. Что ж делать: они там неадекватные либо с похмелья всю жизнь, эсбэушники, больные люди. Пожалеть только их можно. Предположение одно: они там выпивают-закусывают все время, выпить закончилось – в телевизор уткнулись: "О, смотри, а давай этого лишим!" Других причин, нормальных, там нет".

Напомним, заблокированный в России сайт "Миротворец" регулярно пополняется именими российских звезд. Среди находящихся в опале значатся Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Александр Розенбаум, Анна Шурочкина (Нюша), Ольга Кабо, Александр Маршал, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Юлианна Караулова, Стас Пьеха и другие артисты.

Автор: Наталья Аряева5 мая 2017, 11:14
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