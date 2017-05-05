Варнаву наказали за песню о Путине

Екатерине Варнаве запретили въезд на территорию Украины сроком на пять лет. Причиной такого решения стало исполнение участницей Comedy Woman песни о Владимире Путине в Крыму.

О том, что Екатерине Варнаве запретили въезд на территорию Украины сроком на пять лет, сообщил украинский сайт "Обозреватель" со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины (СБУ) на свой запрос.

"На ваш запрос по поводу Е.Варнавы сообщаем следующее. СБУ в марте этого года было принято решение о запрете въезда в Украину указанной в запросе персоне сроком на 5 лет в связи с тем, что ее действия противоречат интересам обеспечения безопасности Украины", – объяснили журналистам в спецслужбе.

Как оказалось, под украинские санкции Екатерина Варнава попала в связи исполнением в Крыму песни о Владимире Путине в 2016 году, поясняет "Московский комсомолец" (хотя в самой музыкальной композиции имени президента не фигурирует). Самое интересное, что 30 марта 2017 года Варнава выступала с концертом в Киеве и у нее явно не было никаких проблем с пограничниками.

Ранее въезд в Украину запретили прославленному российскому актеру Дмитрию Певцову. Артиста обвинили в нарушении украинского законодательства, поскольку он когда-то гастролировал в Крыму. Впрочем, сам Дмитрий, кажется, не расстроен. На признание его опасным для Украины элементом он смотрит философски.

"Что на психов реагировать? – заявил Певцов. – Я переживаю, что они людей невинных убивают до сих пор. Что ж делать: они там неадекватные либо с похмелья всю жизнь, эсбэушники, больные люди. Пожалеть только их можно. Предположение одно: они там выпивают-закусывают все время, выпить закончилось – в телевизор уткнулись: "О, смотри, а давай этого лишим!" Других причин, нормальных, там нет".

Напомним, заблокированный в России сайт "Миротворец" регулярно пополняется именими российских звезд. Среди находящихся в опале значатся Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Александр Розенбаум, Анна Шурочкина (Нюша), Ольга Кабо, Александр Маршал, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Юлианна Караулова, Стас Пьеха и другие артисты.