Наташа Королева осталась без волос. Известная певица продемонстрировала новый образ.

В настоящее время Наташа Королева и ее супруг, стриптизер Сергей Глушко, носящий звучное сценическое имя Тарзан, находятся в Америке. Влюбленные наслаждаются солнцем и океаном в Майами, где у пары есть собственная жилплощадь. По-видимому, райская обстановка толкнула исполнительницу на перемены. Так, Наташа сменила имидж – укоротила волосы.

Новую прическу Королева продемонстрировала, опубликовав видеозапись на своей страничке в социальной сети Instagram. По сюжету певица едет в кабриолете, ее волосы развевает ветер. А рядом сидит Сергей Глушко. Лица обоих украшают солнцезащитные очки.

Идиллия влюбленных умилила многочисленных подписчиков. "Два солнышка, потому что лучики у вас на личиках играют! Ребята пускай лёгкость, веселье и радость от жизни, вас никогда не оставляют! Лю 💜", "Вы суперские!!!", "Молодцы! !!", "Наташенька вы такая молодец . Ждём вас с концертами в Нижнем Тагиле!!!!", "Храни Вас Бог! Долгих лет супружеской жизни, радости, крепкого здоровья, любви, добра, бесконечного счастья, и исполнения всех заветных желаний:-)" – прокомментировали нежное видео фанаты.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Май 4 2017 в 8:23 PDT

Между тем лишь буквально на днях Наташа Королева была в Карловых Варах. Певица опубликовала фотографию, на которой запечатлена держащей на руках ребенка. Судя по окружающей артистку и мальчика обстановке, дело происходит в одном из чешских храмов. "У меня появился еще один сыночек!!! Мой сладкий крестник Максимилиан!!! Я так счастлива за моих друзей Рому и Юлианну!!! Этот лучезарный , долгожданный мальчишка привнес в вашу и нашу жизнь столько радости ,света и положительных эмоций !!! Дай Бог ему огромного счастья!!!" – написала счастливая Королева.