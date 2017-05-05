Звезда фильма "Сумерки" объявила о беременности

Звезда фильма "Сумерки" Никки Рид объявила о беременности. Известная актриса и ее супруг, исполнитель главной роли в сериале "Дневники вампира" Йен Сомерхолдер, впервые станут родителями к концу года.

Никки Рид и Йен Сомерхолдер объявили о том, что скоро станут родителями на своих страничках в социальной сети Instagram. Актеры практически одновременно опубликовали фотографию, на которой Никки запечатлена в свободном голубом наряде, который, впрочем, все равно не может скрыть ее сильно округлившийся живот. К нему припал в трогательном поцелуе Йен.

Подписи к снимку пара сделала разными. Так, Рид написала, обращаясь к будущему малышу: "Привет, маленький. Я знаю тебя, но только потому, что я тебя чувствую. Как это возможно, любить кого-то уже так сильно? Все, в чем я пока точно уверена, это то, что это самое сильное чувство, которое я когда-либо испытывала. Некоторое время мы хранили это в секрете, и сейчас мы очень взволнованы. Мы не можем дождаться встречи с тобой... Любим. Твои родители".

А Сомерхолдер предпочел обратиться с заявлением к общественности. "Нашим друзьям, семье и прочему миру. За все свои 38 лет жизни на Земле я никогда не испытывал ничего сильнее и прекраснее, чем это.Я не могу думать ни о чем другом, кроме как о потрясающей новой главе в нашей жизни, и мы хотим, чтобы вы узнали об этом первыми от нас самих. Это для нас самое особенное время, мы хотели сохранить его для нас троих так долго, как только возможно. И мы наслаждались этим временем вместе с нашим маленьким, который так быстро растет – потому что это именно то, что делают дети, – быстро растут. Спасибо за вашу добрую энергию. С Любовью, Йен", – написал будущий счастливый отец.

Публикация от Nikki Reed (@iamnikkireed) Май 4 2017 в 3:03 PDT

Напомним, Йен Сомерхолдер и Никки Рид поженились в конце апреля 2015 года. После свадьбы молодожены отправились в свадебное путешествие на мексиканский курорт Тулум и в бразильский город Рио-де-Жанейро. Их роман завязался годом ранее, а предложение руки и сердца актриса получила в январе 2015-го.