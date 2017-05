Фаворит шоу "Голос" показал новорожденного первенца

Полуфиналист второго сезона шоу "Голос", музыкант и певец Антон Беляев впервые стал папой. Лидер коллектива Therr Maitz показал в Instagram фото своей супруги Юлии с новорожденным сыном.

Счастливый 37-летний отец не стал делать тайны из имени своего долгожданного наследника. Он, судя по снимку из перинатального медицинского центра, присутствовал при родах и сфотографировал семью в самый трогательный и волшебный момент.

"Семен Антоныч... можно Саймон )), – представил интернет-общественности новорожденного Беляев. – Bec 3680 Рост 53. Рождался 24 часа. Здоров. Мама тоже в порядке. Спасибо врачам... настоящие профессионалы. У них комфортно".

Полуфиналист "Голоса" написал сыну колыбельную. "И это вылилось в благотворительный проект, – сообщил лидер коллектива Therr Maitz. -Послушать, посмотреть и перечислить деньги детям у которых нет родителей можно по ссылке в профиле. Напоминаю вам, что необязательно миллион)) переведите 10 или 100 рублей... расскажите тем, кто может помочь. Напомните всем вокруг о том как просто помогать. Целую. Антон. Спасибо".

Публикация от Антон Беляев Therr Maitz (@therrmaitz) Май 23 2017 в 2:51 PDT

Высказалась о новорожденном и его мама Юлия. "Знакомьтесь, наше маленькое семечко: Семен Антонович Беляев) он же Саймон, они же Шимон) 24 часа хардкора и малыш с нами), – с юмором рассказала супруга Беляева. – Вec 3680 Рост 53".

Публикация от ⚛️ Yulia Belyaeva (@umi_chaska) Май 11 2017 в 3:34 PDT

Юлия поблагодарила всех неравнодушных за теплые слова: "Мы получаем очень много поздравлений, не успеваю отвечать, но все видим, спасибо огромное, это настоящий водопад любви! 🤗🐥💙🌟".

Публикация от Антон Беляев Therr Maitz (@therrmaitz) Апр 4 2017 в 10:27 PDT

Ко дню рождения малыша приурочена премьера сингла и видео Undercover – все средства от продажи трека будут переданы в фонд "Бюро Добрых Дел", который помогает детям-сиротам. Композиция Undercover впервые прозвучала на концерте в ноябре прошлого года, но только в середине января Антон и Юлия поделились новостью о том, что ждут сына.

В процессе работы над синглом Антон решил, что эта музыка может помочь и другим детям – тем, от кого родители отказались. Так возникла идея благотворительного релиза, который будет осуществлен совместно с Sony Music Entertainment и фондом "Бюро Добрых Дел" – все средства, вырученные от продажи трека, будут передаваться сиротам в детские дома на протяжении всего времени существования трека.

Клип на Undercover снял режиссерский дуэт Тимофея Колесникова и Сергея Минадзе, ранее создавший музыкальный фэшн-экшн My Love Is Like. В видео принимали участие семьи музыкантов Therr Maitz и друзья группы, а основная часть материала была снята в доме-студии коллектива.

Благотворительному релизу Undercover посвящена специальная страница undercover.therrmaitz.com, на которой можно приобрести сингл, узнать больше подробностей о проекте или помочь детям-отказникам, перечислив деньги напрямую в фонд "Бюро Добрых Дел".

Как писали Dni.Ru, Беляев и его избранница сыграли свадьбу в 2012 году. Жена Антона является выпускницей журфака МГУ им. М. В. Ломоносова. Юлия начинала свою карьеру в газете, позже в разное время работала телеведущей, корреспонденткой разных каналов, снимала светские видеоролики. В настоящее время является директором коллектива своего мужа Therr Maitz.

В 2013 году Беляев стал участником второго сезона проекта "Голос". К Антону повернулись все наставники, он выбрал Леонида Агутина, который отказался от него на этапе "поединков", после чего певца спасла Пелагея. Прошел до полуфинала.