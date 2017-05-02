Как живет душевнобольная дочь Шпаликова и Гулаи

Репортеры узнали, как живет единственная дочь легендарных актеров Геннадия Шпаликова и Инны Гулаи Дарья, страдающая душевной болезнью. Говорят, 54-летнюю женщину могут перевести из солидного медцентра в "убогий психдиспансер".

Родители Дарьи, актеры Геннадий Шпаликов и Инна Гулая, преждевременно ушли из жизни: Шпаликова нашли висящим, а Гулая якобы отравилась из-за избытка снотворного. Эмоциональные потрясения негативно сказались на тонкой душевной организации наследницы актеров – Дарья бросила актерскую профессию, год прожила в монастыре, а потом попала в Московский научный центр психического здоровья РАМН.

Теперь же ходят слухи, что 54-летнюю женщину хотят перевести из медцентра в "убогий психдиспанс", где, как утверждают журналисты, она может погибнуть. Бьет в набат некая Надежда Петрова, которая навещает Дарью Шпаликову. Тогда журналисты решили и сами посетить душевнобольную дочь известных актеров.

Встречу организовала сама Петрова. "Даша очень боится незнакомых людей. Пожалуйста, проявляйте максимальную тактичность и, умоляю, не снимайте ее скрытой камерой. Однажды телевизионщики ее так сняли и показали на всю страну. Даша после этого долго не могла оправиться", – предупредила репортеров Надежда.

И вот перед представителями СМИ предстала Дарья. Eg.RU описала женщину как "грузную", "с одутловатым непропорциональным лицом, у которой почти не осталось зубов". Еле преодолев волнение, Дарья приняла от Надежды передачу – варенье, сладости, сигареты. "У Даши вторая группа инвалидности, не предполагающая лишение дееспособности. Но, сами видите, она как ребенок. Вот недавно получила пенсию (это порядка 20 тысяч), вышла прогуляться и накупила у метро ненужной бижутерии, которую потом раздарила медсестрам. А ей ведь нужны деньги на лекарства и кварплату", – рассказала Петрова.

Словно бы не замечая журналистов, Шпаликовала задала той риторический вопрос: "Надя, меня скоро выпишут, и что я делать буду?" Затем женщина ушла отнести гостинцы к себе. По словам Петровой, она уже просила помощи и у бывшей актрисы, ныне являющейся монахиней Ольги Гобозевой и у воцерковленной Екатерины Васильевой.

Между тем вернувшаяся к репортерам Шпаликова резко переменилась. "Пожалуйста, скорее уходите. Мне ничего не нужно, у меня все хорошо. Уходите... Врач мне запретил с вами разговаривать", – обращаясь к журналистам, запричитала Дарья.

"Даша боится, что после статьи в газете медики выпишут ее еще раньше. Вот до чего жизнь довела! Конечно, характер у нее не сахар, она груба с окружающими, и те в ответ, понятно, не хотят ей помогать, не понимая, что ее жизнь в угол загнала", – объяснила Петрова.

Журналисты связались с Екатериной Васильевой, чтобы та прокомментировала положение Дарьи Шпаликовой. Та оказалась немногословна. "С Дарьей все нормально, я сама ею занимаюсь, но рассказывать ничего не буду", – заявила женщина. В Гильдии актеров кино, в которой когда-то состояла Дарья, ничего не знают о ее ситуации, и посоветовали обратиться в Союз кинематографистов России.

Ответственный секретарь и "правая рука" Никиты Михалкова Михаил Калинин был весьма эмоционален. " Что вы хотите от меня услышать?! Союз кинематографистов, в частности Никита Сергеевич Михалков, оказывает всяческую помощь Дарье на протяжении многих лет. Все идет по плану. Зачем паниковать? Мы на связи с Институтом психического здоровья на уровне руководства. Если потребуется дополнительное пребывание Дарьи в этом центре, мне должно позвонить начальство клиники, и мы все положительно решим. Если же встанет вопрос о ее переводе в интернат, тоже все решим. Что значит, она туда не хочет? Сегодня не хочет, а завтра захочет! Больше комментариев по этому поводу не даю. У нас есть план, и мы его воплощаем в жизнь", – приводит издание слова Калинина.

