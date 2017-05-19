Потеря сына Ирины Муравьевой обернулась скандалом

Младший сын актрисы Ирины Муравьевой Евгений Эйдлин потерял ресторанный бизнес. Оказалось, предприниматель не выплатил зарплату своим сотрудникам.

Два года назад Евгений Эйдлин открыл ресторан со звучным названием "Рыжая борода". Однако в марте младший наследник легендарной актрисы Ирины Муравьевой закрыл заведение, не выплатив зарплату сотрудникам. Ситуация усугубляется тем, что с недовольными работниками никто не выходит на связь, чтобы урегулировать скандал.

"У бара что-то не сложилось, и его перекупили. Я трудилась в нем несколько месяцев и уволилась в конце 2016 года. Зарплату мне до сих пор не выплатили. Когда потребовала деньги, руководство пропало. И я не одна такая. К адвокатам не стала обращаться, сумма не настолько значительная. Стараюсь не расстраиваться", – рассказала репортерам бывшая сотрудница заведения Елена Дементьева.

Сам же директор бара Евгений Эйдлин причину закрытия не объяснил. Сын Муравьевой просто удалил сайт ресторана, однако журналисты смогли связатьсяс мужчиной, чтобы выяснить, почему его бизнес потерпел крах. Евгений Эйдлин был весьма немногословен. "Бар я продал. Теперь у него иное название и другие владельцы", – цитирует сына Ирины Муравьевой Starhit. Тем не менее, Эйдлин не унывает. Теперь он планирует открыть новое место. А на месте "Рыжей бороды" недавно начал работу другой ресторан.

Репортеры умудрились пообщаться и с администратором нового заведения. "Меню мы практически не меняли. Несмотря на то, что у нас сейчас ребрендинг, к нам часто приходят посетители старого бара", – рассказала сотрудник ресторана Мария.