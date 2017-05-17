Сын рассказал об избиении Валентины Леонтьевой

Сын легендарной ведущей Валентины Леонтьевой Дмитрий Виноградов дал откровенное интервью. Он прокомментировал самые чудовищные слухи, которые витали вокруг его отношений с именитой матерью.

20 мая исполнится десять лет со дня кончины звезды передач "В гостях у сказки" и "От всей души" Валентины Леонтьевой. Она была кумиром взрослых и детей, однако в СМИ ходили упорные слухи, что с собственным сыном Дмитрием у нее были весьма напряженные отношения. Более того, якобы на старости лет Леонтьева терпела побои единственного наследника. Дмитрий Виноградов прокомментировал самые распространенные слухи о себе и частной жизни своей матери.

Сейчас мужчина живет в более чем 100 километрах от Москвы в собственном доме. Дмитрий занимается творчеством – с 2011 года он является профессиональным художником. По словам Виноградова, он "наслаждается жизнью" – читает книги, катается на велосипеде, плавает на байдарке, гуляет по лесу, работает.

Для начала Дмитрий опроверг информацию о том, будто у них с матерью были натянутые отношения. "У нас были прекрасные отношения с мамой. Она никогда меня не ругала, например, за плохие отметки, никогда не раздражалась, не повышала на меня голос и была всегда абсолютным дипломатом. Дело в том, что она крайне воспитанная и образованная женщина, она не могла себе позволить вести себя так, как ведут какие-то хамки. И вследствие этого у нас были замечательные отношения. А большая квартира позволяла жить нам совершенно независимо и друг другу не мешать", – отметил Дмитрий.

По словам Виноградова, его мать была яркой, самостоятельной женщиной, которая много курила и даже сама водила машину. Кроме того Валентина Леонтьева обладала весьма жестким характером. также Дмитрий отметил, что у его матери было много врагов, "как у любого известного человека".

Мужчина заявил, что у него не было комплексов из-за знаменитой матери и он не чувствовал себя одиноким, каким его представляли для общественности журналисты. "Мало того что на меня не давил груз моей мамы, но никто мне и не пенял на ее известность – всем было по большому счету все равно", – заявил Виноградов.

Дмитрий уверен, что большое влияние на него оказала вовсе не мать, а отец – сотрудник дипмиссии СССР в Нью-Йорке Юрий Виноградов. "Мой отец – веселый, образованный, умный, энциклопедически подкованный во всех отношениях человек. Который никогда не был снобом, никогда не окружал себя специальными нужными людьми. Отдыхать он ездил на протяжении сорока лет – и даже больше – в маленький приморский городишко. Его окружали и академики, и водители, и отставные боксеры. Именно он научил меня получать удовольствие именно от общения со всеми людьми, не деля их на сословия или касты... Папа ел и жил большими столовыми ложками во всех отношениях", – рассказал Дмитрий.

В 70-х годах Валентина Леонтьева и Юрий Виноградов развелись. Однако. по словам Дмитрия, он не переживал из-за их разрыва. Однако отношений с другой семьей отца он не поддерживает. "У меня в доме не расставлены мамины и папины фотографии – я о них думаю, они у меня в голове и в моем сердце, а показывать их кому-то, демонстрируя, что я о них помню, это глупо и какое-то позерство.А вообще о карнавале, в котором я жил с детства, – я бы не сказал, что это так уж весело. Мама всегда слегка играла – это было у нее в крови", – цитирует Дмитрия Виноградова "Московский комсомолец".

За три года до смерти Валентина Леонтьева уехала к родственникам в Новоселки. Виноградов объяснил, что мать получила перелом шейки бедра. За ней вызвались ухаживать сестра ведущей Людмила и ее дочь Галина, предложившая той некоторое время пожить с ними. Ходят слухи, что это произошло вследствие якобы силового столкновения Леонтьевой с сыном. "Слушайте, я боксер, я сношу мужиков одним ударом, а мама была маленькая, хрупкая… как вы себе это представляете? Что за чушь?! Вообще слухи о том, что я бил мать, стали распускать родственники – после того как им не удалось получить половину маминой квартиры", – убежден Виноградов.

Как рассказал Дмитрий, после отъезда матери всю ее пенсию и зарплату он стал ей пересылать. Также Галина забрала много мебели из московской квартиры. А дальше стали происходить интересные вещи. "Сначала было сказано, что места в квартире сестры хватит всем – и Валентине Михайловне, разумеется, тоже. Спустя какое-то время мне позвонила Галина и сказала, что в их доме на том же этаже продается квартира и хорошо было бы маме ее приобрести. Меня несколько удивила цена этой квартиры, но у меня и в мыслях не было, что сестра может вести со мной какую-то нечестную игру, и деньги я выслал. Но потом был крайне удивлен, узнав, что эту квартиру выделила местная администрация", – сообщил сын ведущей.

Неприятная история закончилась трагически. "Нечестно заработанные вещи никогда не приносят счастья, и тем более в такой ситуации. Через какое-то время погибли два сына Галины, которые одновременно разбились в аварии, а меньше чем через год после этого погибла сама Галина", – поведал Виноградов.

Не секрет, что пока Леонтьева жила у родственников, сын к ней не приезжал. Он так это объяснил: "Мы с ней разговаривали по телефону, общались, я собирался туда приехать, но, с другой стороны, она собиралась вернуться, все уже было подготовлено". Оказывается, Дмитрий купил себе и матери две квартиры.

Когда ведущая умерла, Дмитрий Виноградов не был замечен на похоронах. "Она хотела, чтобы ее похоронили рядом с ее мамой. Место на Ваганьковском кладбище было уже выделено. А родственники нарушили ее волю. И в дальнейшем просто использовали популярность моей мамы для достижения своих личных интересов", – заявил Дмитрий. При этом он отметил, что был на могиле матери "одним днем", до своего отъезда в Подмосковье.

Леонтьева переживала, что у Дмитрия не было детей. Однако Виноградов стал отцом в 45 лет, о чем совершенно не жалеет. Мужчина души не чает в своем отпрыске. "Очень умный, очень добрый, очень внимательный – самое главное для меня существо в этом мире. Кроме сына, у меня никого нет, и кроме сына, меня ничего и не интересует. Он приезжает ко мне на каникулы, а живет с мамой. Мама – очень хороший профессиональный визажист, и для нее просто здесь нет работы. Мы здесь катаемся с ним на велосипедах, плаваем на байдарках, гуляем в лесу, читаем книги, и самое большое мое достижение – я отлучил его от компьютера. Мне никто не верит, но на самом деле это очень просто: надо просто им заниматься", – убежден Виноградов. При этом каким он видит своего сына в будущем, Дмитрий не знает.

Виноградов объяснил: "Я хочу, чтобы он был таким, каким он хочет быть. Я не вправе здесь указывать. Он имеет право прожить жизнь так, как считает нужным. Я могу дать ему какой-то совет, но ни в коем случае не давить. Давят люди зажатые, закрепощенные, которые живут в каких-то несуществующих штампах, которые сами себе построили; поэтому чем он захочет, тем и будет заниматься".