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Скорбное сообщение беременной Кержаковой назвали пророческим

Милана и Александр Кержаковы. Фото: instagram.com/milana_kerzhakova
У Миланы Кержаковой, находящейся на последних месяцах беременности, умер папа, сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов. Многочисленные подписчики выражают соболезнования наследнице политика, а ее скорбное сообщение в Instagram назвали пророческим.

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За несколько часов до смерти отца Милана опубликовала в микроблоге скорбное сообщение. Вероятно, Кержакова посвятила его жертвам теракта в петербургском метро, однако некоторые пользователи Сети посчитали эти строки мистическими и даже пророческими.

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"Как хрупок мир, и жизнь хрупка, Поймешь ты это лишь тогда, Когда пробьет потери час, Когда слеза коснется глаз. Начни сейчас ценить, что есть. И Бога попроси сберечь Родной очаг, семью, детей, Немногочисленных друзей, Родителей, что обижал, Когда забот не принимал. Проси здоровья, долгих лет, Чтоб воссиял в их душах Свет. И чтобы каждый осознал, Пока печальным час не стал. Как хрупок мир и жизнь хрупка, Пойми сейчас, а не тогда", – гласит сообщение Миланы.

Многочисленные подписчики выразили дочери Вадима Тюльпанова соболезнования и пожелали ей держаться ради будущего малыша. "Миланочка, соболезную утрате, держитесь и берегите ребенка",   "Милана, примите соболезнования... Один человек ушел из жизни, а другой скоро появится на этот свет. Берегите себя и малыша! Здоровья вам и легких родов! Держитесь!" – поддерживали Кержакову комментаторы.

"А ведь эти строки не об отце... а вон оно как вышло... жуть", "Мои соболезнования 🙏🏻 Получается, что эти стихи Милана выложила в обед, а вечером папы не стало😱 кто бы знал😢", "случайность((( Она не могла знать. Стихи опубликовала днём, а отец погиб вечером((((" – отметили суеверные люди.

Известно, что Милана и ее папа были очень близки. Ранее она посвятила ему немало строк, полных любви. "Это человек, который поддерживает меня всегда везде и при любых обстоятельствах, будь то желание резко перевестись на другую специальность в середине первого курса или полет на Луну. Только становясь старше, начинаешь отдавать отчет в том, насколько важна эта поддержка и насколько важно осознание того, что за тебя всегда вступятся и дадут совет. Я люблю тебя, Па", – писала Кержакова о своем отце.

Не могу,если честно,представить,что чувствуют родители,доверяя своего ребенка другому человеку. По крайней мере мои уж точно))) Но учитывая,что они переживали за организацию всего процесса в сто крат больше,чем мы,то понять их не составляет большого труда. Я это пишу к тому,что за этими,казалось бы несущественными действиями,кроется очень трогательное отношение родителей к своим детям,и словами нельзя передать,насколько это важно для осознания,что за твоими плечами всегда есть поддержка,и,выходя замуж,она становится лишь больше. Поэтому цените своих родителей каждую секунду Вашей жизни,их поддержка бесценна. #ещенемногофилософскихмыслей #впоследнеевремяихоченьмногодляосознания

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova)

Напомним, 52-летний сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался 4 апреля в Санкт-Петербурге. По информации СМИ, политик неудачно поскользнулся на мокром кафеле и ударился головой. Травма оказалась смертельной.

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту смерти сенатора Вадима Тюльпанова. По предварительным данным, причиной смерти стал перелом основания черепа. Для установления точных обстоятельств будут проведены экспертизы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Папа обращает внимание на то,что Саша забил гол��⚽️

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova)

Последний раз Тюльпанов появился на публике днем 4 апреля. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у станции метро "Технологический институт", где был совершен теракт. Сенатор отметил, что терроризм является угрозой всему миру. "Надо понимать, что мы находимся на войне", – заявил в интервью Вадим.

Автор: Елена Алешина4 апреля 2017, 22:07

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