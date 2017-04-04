Скорбное сообщение беременной Кержаковой назвали пророческим

У Миланы Кержаковой, находящейся на последних месяцах беременности, умер папа, сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов. Многочисленные подписчики выражают соболезнования наследнице политика, а ее скорбное сообщение в Instagram назвали пророческим.

За несколько часов до смерти отца Милана опубликовала в микроблоге скорбное сообщение. Вероятно, Кержакова посвятила его жертвам теракта в петербургском метро, однако некоторые пользователи Сети посчитали эти строки мистическими и даже пророческими.

"Как хрупок мир, и жизнь хрупка, Поймешь ты это лишь тогда, Когда пробьет потери час, Когда слеза коснется глаз. Начни сейчас ценить, что есть. И Бога попроси сберечь Родной очаг, семью, детей, Немногочисленных друзей, Родителей, что обижал, Когда забот не принимал. Проси здоровья, долгих лет, Чтоб воссиял в их душах Свет. И чтобы каждый осознал, Пока печальным час не стал. Как хрупок мир и жизнь хрупка, Пойми сейчас, а не тогда", – гласит сообщение Миланы.

Многочисленные подписчики выразили дочери Вадима Тюльпанова соболезнования и пожелали ей держаться ради будущего малыша. "Миланочка, соболезную утрате, держитесь и берегите ребенка", "Милана, примите соболезнования... Один человек ушел из жизни, а другой скоро появится на этот свет. Берегите себя и малыша! Здоровья вам и легких родов! Держитесь!" – поддерживали Кержакову комментаторы.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Апр 4 2017 в 4:14 PDT

"А ведь эти строки не об отце... а вон оно как вышло... жуть", "Мои соболезнования 🙏🏻 Получается, что эти стихи Милана выложила в обед, а вечером папы не стало😱 кто бы знал😢", "случайность((( Она не могла знать. Стихи опубликовала днём, а отец погиб вечером((((" – отметили суеверные люди.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Май 8 2016 в 2:50 PDT

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Фев 4 2017 в 2:59 PST

Известно, что Милана и ее папа были очень близки. Ранее она посвятила ему немало строк, полных любви. "Это человек, который поддерживает меня всегда везде и при любых обстоятельствах, будь то желание резко перевестись на другую специальность в середине первого курса или полет на Луну. Только становясь старше, начинаешь отдавать отчет в том, насколько важна эта поддержка и насколько важно осознание того, что за тебя всегда вступятся и дадут совет. Я люблю тебя, Па", – писала Кержакова о своем отце.

Напомним, 52-летний сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался 4 апреля в Санкт-Петербурге. По информации СМИ, политик неудачно поскользнулся на мокром кафеле и ударился головой. Травма оказалась смертельной.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Июн 17 2016 в 12:17 PDT

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту смерти сенатора Вадима Тюльпанова. По предварительным данным, причиной смерти стал перелом основания черепа. Для установления точных обстоятельств будут проведены экспертизы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Папа обращает внимание на то,что Саша забил гол��⚽️ Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Мар 13 2016 в 8:19 PDT

Последний раз Тюльпанов появился на публике днем 4 апреля. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у станции метро "Технологический институт", где был совершен теракт. Сенатор отметил, что терроризм является угрозой всему миру. "Надо понимать, что мы находимся на войне", – заявил в интервью Вадим.

