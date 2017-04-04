Звезду "Дома-2" после "бесстыжего" видео бросил любовник

Участница реалити-шоу "Дом-2" Юлия Ефременкова очутилась в центре нового скандала. Ее возлюбленный Сергей Кучеров провел ночь с другой участницей проекта Ангелиной Татишвили.

Однако оказалось, что и с Ангелиной Сергей не намерен играть в любовь. "Если с Ангелиной ты не будешь строить отношения, получается, ты просто по-животному воспользовался девушкой, которая испытывает к тебе чувства, – отчитала героя-любовника ведущая реалити-шоу Ольга Бузова. – Получается, ты себя так ведешь, потому что Юля тебе чего-то недодает или Ангелина не так хороша?"

"Юля мне все додавала, все было нормально, но когда я начинаю встречаться, я понимаю, что мне все это надоедает и мне охота сходить с ума, тудым-сюдым, так сказать. Ангелину я ни на что не разводил, у нас было все по обоюдному согласию", – ответил Кучеров.

Дом-2: Почему бы и нет? от Дом-2 на Rutube.

Ефременкова в свою очередь отметила, что догадывалась о том, что любимый ей изменил, и теперь не собирается продолжать с ним общение. Ангелину же ситуация ничуть не смутила. "Я все равно буду уделять внимание Сереже. Может быть, мы поедем куда-то на романтик, я устрою. Он сказал, что будет три недели тут наслаждаться, гулять, отдыхать – я ему предоставлю этот комфорт", – поделилась Татишвили.

Напомним, на прошлой неделе в Сети появилось видео, в котором Ефременкова позирует фотографу полностью обнаженной, не стесняясь демонстрировать самые деликатные места. Интернет-пользователи пришли в ярость и предложили выгнать бесстыдницу из "Дома-2".