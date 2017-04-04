Игорь Николаев поддержал рыдающего Илью Резника

Сегодня, 4 апреля, отмечает день рождения прославленный поэт-песенник Илья Резник. Однако его праздник оказался омрачен грустными событиями.

Известному поэту-песеннику, автору множества шлягеров Илье Резнику исполнилось 79 лет. Именинника поздравило множества представителей отечественного шоу-бизнеса, которым тот написал хиты. особенно плодотворным оказалось творчество Резника в сотрудничестве с композитором и исполнителем Игорем Николаевым. Тот в долгу не остался и поздравил мэтра.

Николаев оставил поздравление в социальной сети Instagram, отметив, что сейчас Резнику "непросто" и он "рыдает". "Сегодня День Рождения автора бесчисленного количества популярнейших песен, и, к счастью, моего соавтора Ильи Резника! У нас Ильей шесть песен: Балет, Я тебя боготворю, ХХ век, Маленькая страна, Лето кастаньет, Здравствуй. Илье сегодня непросто: он наверняка тяжело переживает смерть Евгения Евтушенко и рыдает навзрыд по жертвам в метро его родного Питера. Но, как он сам написал: Помянем тех, кого нет с нами, И будем думать о живых! С Днем Рождения, Илья!💐💐💐🍾" – написал Николаев, поддержав коллегу.

В качестве поздравления Игорь опубликовал видеозапись, на которой запечатлена Алла Пугачева, поющая песню "Балет". К слову, сама Примадонна также не осталась в стороне от праздника и одарила Резника добрыми словами. "Сегодня моему другу, гениальному поэту 79. Радуй нас творческим и физическим долгожительством, ВИВАТ Илья Резник!!!!!!!" – оставила такую запись в своем аккаунте Пугачева.

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Апр 4 2017 в 5:08 PDT

Отметим, что Илья Резник переживает непростые времена. В конце 2016 года поэт признавался, что у него нет возможности даже заплатить за аренду дома. "Все думают: раз хожу в белом костюме, значит, я миллионер. А мы за ноябрь еще за аренду дома не заплатили, находимся в глубочайшем кризисе", – признался знаменитый поэт, которому шлягерами обязана вся российская эстрада.