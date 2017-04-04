Билана подняли на смех за странные действия

Дима Билан внезапно сменил профессию и стал разносчиком белья в поезде. Видео с популярным артистом в главной роли насмешило зрителей.

Накануне, 3 апреля, Дима Билан выступил в Омске. Затем популярного исполнителя ждали многочисленные поклонники в Новосибирске. Певец, который, по всей видимости, находился в приподнятом настроении, решил похулиганить прямо в поезде. Билан претворился проводником. Он взял мешок и стал стучаться во все двери, предлагая постельное белье. Однако по ошибке Дима постучался к совершенно посторонним личностям. "Ой, там реальные люди!" – заявил Билан на видео, которое опубликовал организатор концертов артиста Борис Рубиновский.

Подписчики посмеялись над Биланом и странными, несвойственными ему, действиями. "Веселуха😂😋😂😂", "Весело у вас😄😄👍🏻", "Веселые, молодцы! Чем еще в поезде заняться?! 👍🏻", "Молодцы😂😂😂😂😂😍 .. Димка как всегда на позитиве, Ето хорошо😍😍😍😂😂", "Ну хоть так )) все лучше, чем по шпалам пешочком 🚶🏻‍♀️🚶🏻‍♀️🤣🤣👍🏼", "ахххаха😀вы супер👍👍👍поднимаете настроение себе и нам", "😹😹 полупроводники))", "С вами не соскучишься😅👍🏼" – выразили своем мнение подписчики Рубиновского в Instagram.

Ранее Дима Билан отметился на концерте, посвященному пятилетию телепроекта "Голос".Александр Градский, члены команд которого несколько раз становились призерами шоу, столкнулся с артистом у самого выхода на сцену. И ахнул, не увидев у коллеги привычной шевелюры: "Ты ли это?! Что с тобой сделали? Тебя не узнать!""Александр Борисович, а Вы не знали разве?!"– рассмеялся тот, проводя рукой по бритой голове. "Слышал, но не думал, что так радикально. Думал, все врут газетчики", – пояснил Градский свое изумление.

Публикация от Boris Rubinovskiy (@borisizh) Апр 3 2017 в 10:44 PDT

Что подвигло Билана на столь радикальные перемены, остается загадкой. Поклонники предположили, что артист болен и ему предстоит серьезная операция. Однако продюсер Яна Рудковская заверила, что волноваться не стоит – музыкант всего лишь готовится к новому проекту.

