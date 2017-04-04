Жулин о "побеге" Сотниковой к Плющенко

Известный фигурист, тренер на проекте "Ледниковый период" Александр Жулин прокомментировал решение Аделины Сотниковой сменить тренера. Спортсменка ушла от Елены Буяновой к Евгению Плющенко.

"Думаю, Аделине будет сложно наверстать упущенное, – рассказал Жулин корреспонденту Dni.Ru. – Все-таки она много пропустила. Посмотрите, например, что сейчас вытворяет Вагнер! (Эшли Вагнер – американская фигуристка. – Прим. ред.) Но, как говорят, нет ничего невозможного. И Аделина, и Евгений – сильные спортсмены. Надеюсь, у них все получится".

По мнению ведущего "Ледникового периода", спортсмены меняют тренера по совершенно разным причинам. "Может быть, нужен адреналин, вдохновение, свежий взгляд, – предположил фигурист. – Я знаю, что Аделина очень дружно и плодотворно работала с Еленой Буяновой. Посмотрим, что у них получится с Евгением".

Напомним, недавно стало известно, что олимпийская чемпионка Аделина Сотникова теперь будет тренироваться у Евгения Плющенко. Спортсменка прекратила сотрудничество с Еленой Буяновой, под руководством которой выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в Сочи.

Ранее 34-летний российский фигурист Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры. Спортсмен планировал открыть свою академию и работать в качестве тренера.