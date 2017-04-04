Пугачеву охватила паника после взрыва в Петербурге

Теракт в метро Санкт-Петербурга произвел сильнейший резонанс не только в России, но и за рубежом. О произошедшем высказалось немало отечественных знаменитостей, а Аллу Пугачеву буквально охватила паника из-за беспокойства за будущее своих маленьких детей.

Алла Пугачева поделилась своими страхами на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Примадонна опубликовала фотографию младшей дочери Елизаветы, на которой та запечатлена задумчивой, и подписала ее весьма тревожными словами. "Детки мои милые, как жить вам в этом мире?" – задала риторический вопрос Пугачева. Далее артистка спросила. следует ли ей начинать приучать детей уметь постоять за себя.

Многочисленные подписчики немедленно откликнулись на тревожный пост Примадонны. Поклонники попытались успокоить явно впавшую в панику артистку. "Алла Борисована, любимая вы наша, на надо впадать в панику!!!! Будем верить, что когда наши дети вырастут, мир станет лучше и добрее", "Ох, Аллочка! Вы только добру можете научить, тем более своих нежных птенчиков. Если бы все матери учили любви, не было бы такого ужаса вокруг!" – написали поклонники.

Многие фанаты умилились ангельской внешности маленькой Лизы. "какая она красавица !!!!!!", "Ох и щечки! ☺️", "Кайфушная мелкая, натуральная русская красавица❤💐", "Алла Борисовна ) Лиза копия вы)) ) Красавица", "Сладкая😚😚😚", "Миленькая куколка– крошечка!!!!", – пришли в восторг поклонники Примадонны.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Апр 4 2017 в 4:00 PDT

Ранее Алла Пугачева прокомментировала трагедию, которая случилась в петербургском метро. "Люди добрые! На"БОГА" надейтесь, но сами не расслабляйтесь, будьте бдительны. Не забывайте, что идет война и война подлая, безжалостная. Скорбный день", – написала в своем аккаунте Примадонна.

Напомним, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля около трех часов дня. Взрыв прогремел на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Бомба сдетонировала в третьем вагоне поезда сразу после отправления. Жертвами взрыва стали 14 человек.