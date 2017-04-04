Жена показала исхудавшего Крутого после болезни

Композитор Игорь Крутой очень изменился после перенесенного заболевания. Его супруга Ольга опубликовала в Сети свежие совместные снимки.

На одной из таких фотографий Крутой бережно обнимает за талию любимую супругу. Поклонники заметили, что маэстро несколько изменился. "Очень похудел, надеюсь, со здоровьем все в полном порядке", "Что-то неважно выглядит, как будто нездоров, не дай бог", – написали фолловеры. Другие вступились за кумира: "Может, специально очистил организм? – предположили они. – Такой был лапочка, плотненький! Дай Бог здоровья всегда!"

Большинство подписчиков восхитились. "Идеальная пара, счастья всегда вам и вашим детям!", "Как же вы похожи", "Ну есть же такие красивые пары, ну прямо рекламно красивые, обожаю смотреть на красивых и влюбленных, счастья вам", – написали фанаты.

Публикация от @olgakroutoi Апр 2 2017 в 6:59 PDT

На другом снимке младшая дочь композитора Александра обнимает его за шею и счастливо улыбается. "Как похудел, тоненькие какие руки", "Игорь Яковлевич, любименький наш, не болейте, пожалуйста. Вы нам всем нужны. Вы пишете такую красивую музыку. Да вы и сам-то красивый душою человек", – не унимались пользователи.

Публикация от @olgakroutoi Апр 1 2017 в 7:04 PDT

Как писали Dni.Ru, композитор не смог принять участие в передаче "Ты – супер", где должен был выступать в качестве судьи. Журналисты выяснили, что причина – проблемы со здоровьем у 62-летнего композитора. По некоторым данным, в Лос-Анджелесе ему сделали операцию.

Официальный представитель артиста утверждал, что ничем серьезным Крутой не страдает. "Я знаю, что он на лечении, я с ним разговаривал, знаю, что ничего страшного нет. Ему надо сделать какие-то процедуры", – рассказал он.