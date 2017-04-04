Макаревич эмоционально высказался о концерте в день трагедии

Андрей Макаревич эмоционально высказался о своем концерте в день взрыва в Санкт-Петербурге. Популярный исполнитель объяснил, почему не отменил выступление.

Андрей Макаревич под давлением общественности наконец прокомментировал свое решение не отменять концерт в день, когда в метро Санкт-Петербурга случился теракт. Популярный певец высказался на своей страничке в социальной сети Facebook. Причем сделал это весьма эмоционально.

"По поводу нашего сегодняшнего концерта в Питере в сети было много вони (сам не читаю, мне рассказали) Мы начали концерт с минуты молчания, и вообще никакого веселья программа "Идиш джаз" в себе не несет. И главное: сегодня по большому счету, как это ни печально, никто не может чувствовать себя в абсолютной безопасности, ибо атакам подвергаются места скопления людей. Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Наверно, станет безопасней. Но это и будет означать, что они победили. Они хотят, чтобы мы все отменили. Вот вам хрен", – написал Макаревич.

Примечательно, что подписчики поддержали исполнителя. "100% правы Андрей Вадимович! А "Идиш джаз" скорее ностальгически-весенний нежели веселый, так что все к месту. Нужно продолжать жить, творить, и радовать людей – даже во время горя, и особенно назло террору... ", "Андрей, Вы правы! И спасибо Вам за то, что Вы дарите людям себя, веру в лучшее и в то, что есть и среди ада надежда. А те, кто хочет сделать себе имя на чужом горе, всегда найдут возможность пнуть ближнего. Дай Вам Б-Г сил и здоровья!", – написали в комментариях к публикации Макаревича подписчики.

Напомним, выступление артиста намечено на вечер 3 апреля. Билеты на программу "Идиш Джаз" были распроданы еще несколько недель назад. Концерт был запланирован на 20:00 в Большом зале филармонии им. Шостаковича.

Как писали Dni.ru, накануне, 3 апреля, в Санкт-Петербургском метрополитене прогремел взрыв. На данный момент, по неподтвержденной информации, десять человек погибли. По официальным данным, насчитывается более 50 пострадавших.